Vacature

Personeel voor keuken en bediening & obers en barkeepers | Café Restaurant De Vrijheid

Ben je geïnteresseerd in het horecavak en ben je een harde werker? Dan zoeken wij jou!

Café Restaurant De Vrijheid zoekt personeel voor de keuken en bediening & obers en barkeepers voor de zaterdagavond.

Een volle dag werken, of liever een dagdeel? In overleg is dat allemaal mogelijk. Wij bieden GOED LOON!

Meer informatie? Bel met Zam: 06-20811989 of kom eens bij ons binnenlopen!

Restaurant Café De Vrijheid

Haven 80 Volendam

www.vrijheidvolendam.nl