Makers én promotors van budgetvriendelijke filmpjes

QuickShots: video’s voor iedereen

Na een langdurige samenwerking hebben QStylez, Dunion en HotShots Producties de ambities nu extra kracht bijgezet met de gezamenlijke oprichting van QuickShots. QuickShots richt zich op het maken én promoten van videosnacks: korte, budgetvriendelijke filmpjes voor het MKB. Direct na de oprichting blijkt QuickShots al een succes en stromen de aanvragen binnen. ,,We maken video’s die weinig kosten, maar veel kunnen opleveren.’ Aldus oprichters Ron Steur, Randy Duin, John Bont en Nick de Boer.

Budgetvriendelijk en laagdrempelig zijn de sleutelwoorden van QuickShots. Randy legt uit waarom dit zo is. ,,We zijn er voor ondernemers die voor een bescheiden budget ook video’s willen inzetten om hun bedrijf te presenteren. Dus voor de welbekende slager op de hoek, voor het grote bouwbedrijf die projecten in beeld wil brengen, maar ook voor de webshop die zijn producten op de best mogelijke manier wil presenteren. We zijn enorm veelzijdig en hebben inmiddels al projectvideo’s, productvideo’s, luchtfoto’s en registraties van events mogen maken.

"We benutten alle drie de bedrijven op hun sterkste punten"

We zijn actief voor sportclubs, makelaars, webshops, horeca, de gehele bouwsector en nog veel meer. Binnen onze dagelijkse werkzaamheden zagen wij de noodzaak van video groeien. Naast de traditionele kanalen zoals Google en Facebook, zijn platformen zoals TikTok en YouTube onmisbaar geworden in iedere marketingstrategie. Als je goede content (tekst, beeld, video) hebt dan word je beter gewaardeerd door die kanalen. Wij zijn onderscheidend omdat wij met QuickShots niet alleen zeer hoogwaardige video’s maken, maar er óók voor zorgen dat ze door de juiste doelgroepen gezien worden. En daar gaat het natuurlijk allemaal om.’’

Zoals misschien bekend delen QStylez, Dunion en HotShots Producties een kantoor aan de Marconistraat 9 in Volendam. De werkverdeling van QuickShots was dan ook na één gesprek al helder. Ron Steur vertelt. ,,We benutten alle drie bedrijven op hun sterkste punten. QStylez werkt de storyboards en voice-over teksten uit, om ervoor te zorgen dat de gewenste boodschap zo goed mogelijk wordt verteld. HotShots zorgt ervoor dat dit op de beste manier in beeld wordt gebracht. Vervolgens regelt Dunion dat de -meestal meerdere- video’s worden gezien door de juiste doelgroepen, via de juiste kanalen. We bestaan uit een unieke mix van talent en ervaring. We hebben copywriters, marketeers, grafisch designers, programmeurs en audio-videospecialisten. In principe kunnen we altijd garanderen dat de video's via de juiste kanalen worden gepromoot. We combineren ruime ervaring in het maken van video’s met marketingkennis. Dat is een unieke samenstelling en positie in de markt.’’

QuickShots is dus het logische antwoord op een groeiende vraag naar video’s. Die vraag kwam niet alleen vanuit -bestaande en nieuwe- klanten maar verrassend genoeg óók vanuit Google. Randy Duin legt uit hoe dit verliep. ,,Dunion heeft de vrij unieke positie dat wij vaste contactpersonen binnen Google hebben. Tijdens één van onze overleggen, gaven zij aan dat er weinig aanbod is van goede video’s voor commerciële en informatieve doeleinden. Google drong er min of meer op aan dat wij die vraag zouden beantwoorden. Het algoritme van Google waardeert websites en webshops die video’s gebruiken voor online marketing beter. Mits het goed wordt ingezet natuurlijk. Wij gebruiken de video’s om via Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok en YouTube (meer) verkopen en aanvragen voor de klant te realiseren. De klant hoeft zelf overigens niets te doen. We bespreken elke case gezamenlijk en samen werken we een plan uit. We bepalen het doel, de doelgroep en vanuit onze marketingkennis maken we een concept, waarin promotie eigenlijk de belangrijkste rol speelt. Want het draait uiteindelijk om resultaat voor de klant.’’

Soms denkt men dat hun bedrijf niet geschikt is of te klein is om promotie met video te doen

HotShots Producties heeft al vele prestigieuze video’s voor de bekendste organisaties en bedrijven van Nederland op haar naam staan. Zo filmden zij onder andere voor Corendon, KNVB en de Rabobank. Ook stonden zij aan de wieg van FC Volendam TV. Toch is de zijstap naar QuickShots eenvoudig te verklaren. John en Nick lichten toe. ,,Uiteraard hebben wij het ook lekker druk met HotShots. Maar we merkten veel vraag naar korte filmpjes die makkelijk gebruikt kunnen worden voor marketing. Binnen het zeskoppige team van QuickShots zijn wij puur verantwoordelijk voor de ‘eindredactie’. We willen benadrukken dat het vanwege onze veelzijdigheid en scherpe prijzen voor ieder bedrijf de moeite waard is. Soms denkt men dat hun bedrijf niet geschikt is of te klein is om promotie met video te doen. Het tegenovergestelde is waar. We kunnen namelijk alle kanten op. Naast productvideo’s voor webshops, filmen we ook registraties van events en maken we droneshots van bijvoorbeeld bouwprojecten.’’

Over de grote ambities doen de oprichters van Quickshots niet geheimzinnig. ,,We streven de top na. Daar hebben we ook in geïnvesteerd. We hebben de beste drones en camera’s die er te krijgen zijn. Als je jouw bedrijf wilt promoten met budgetvriendelijke video is er maar één partij die je serieus kunt nemen en in wilt inschakelen. Je krijgt van ons de allerbeste content voor een zeer aantrekkelijke prijs. Wij houden van ambitieuze bedrijven en willen zelf ook hét toonaangevende videoproductiebedrijf van de regio worden. Uiteraard zonder aan laagdrempeligheid te verliezen.’’

QStylez

Strategie, design, web development en contentmarketing. QStylez helpt ondernemingen om op te vallen en kiest de meest effectieve online middelen om jouw boodschap zo helder mogelijk over te brengen bij de juiste doelgroep. Met meer dan 600 klanten een gevestigde naam in de regio.

Dunion

Dunion Online Marketing is een full service marketingbureau met de focus op performance. Voor hoogwaardige zoekmachine marketing, Affiliate marketing, conversie optimalisatie, beheer van Customer Data Platformen, e-mail marketing, Social Media en verkopen via Marketplace(s) kun je terecht bij Dunion.

HotShots Producties

HotShots Producties is een ervaren en professioneel videoproductie bedrijf. Dagelijks filmt, monteert en animeert het HotShots team diverse video's voor vrijwel iedere branche. HotShots heeft de dagelijkse leiding over QuickShots en bewaakt de planning en kwaliteit.