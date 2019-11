Relatief weinig woninginbraken in de omgeving van Volendam

Op de site van de politie kun je bekijken hoeveel woninginbraken en pogingen tot een woninginbraak er onlangs zijn gedaan in jouw regio. Deze tool wordt door de politie Misdaad in Kaart genoemd. Als je bij deze kaart Volendam intikt dan zul je zien dat er in de meest recente periode ongeveer 7 woninginbraken of pogingen tot een woninginbraak zijn gedaan in deze regio.

Zeven woninginbraken of pogingen tot een woninginbraak is enigszins weinig, voornamelijk als je het vergelijkt met nabijgelegen steden. In Purmerend zijn onlangs bijvoorbeeld 20 woninginbraken gedaan, terwijl er ook nog eens 10 pogingen tot een woninginbraak zijn gedaan. In Zaandam is het bovendien nog een stuk erger. Daar zijn maar liefst 53 meldingen gedaan, waarvan 35 voor een daadwerkelijke woninginbraak. Je zult waarschijnlijk wel raden dat het in Amsterdam nog vele malen erger is dan in andere regio’s en steden. Hier zijn zonder twijfel meer dan 500 meldingen gedaan aan de politie over (poging tot) een woninginbraak. Dit maakt dus wel duidelijk dat een goede slotenmaker in Amsterdam zeer belangrijk is hier.



Alhoewel er dus relatief weinig woninginbraken en pogingen tot een woninginbraak voorkomen in de omgeving van Volendam is het alsnog zonder meer aan te raden om jouw huis te beveiligen. Zie dit als een preventie, want je weet maar nooit wie het op jouw woning heeft gemunt. Je kunt dit onder meer doen door een veilig slot op al jouw deuren te installeren, al kan een slotenmaker dit ook doen. Inbrekers kiezen natuurlijk vaak voor een deur om de woning in te kunnen komen, wat een logische keuze is. Daarom is het zeker aan te raden om al jouw deuren goed op slot te doen als je weg bent.



Staat een deur los dan zijn de inbrekers zo binnen, maar ook als de deur niet helemaal goed op slot zit kunnen ze het gemakkelijk openen. Er zijn twee bekende en populaire methoden die ze hiervoor gebruiken, om te beginnen het flipperen. Hierbij gebruiken ze een plastic pasje dat ze langs het slot schuiven om het te forceren en de deur dus te openen. Het zal je verbazen hoe gemakkelijk dit is. Daarnaast gebruiken ze ook de methode kerntrekken, wat het uitboren is van het gehele slot. Hierbij verwijderen ze de cilinder uit het slot. De inbrekers hebben hiervoor (semi)professionele middelen nodig, maar deze zijn bij veel winkels gewoon verkrijgbaar.