Runderkamp Catering terug bij FC Volendam Na afwezigheid van één seizoen is Runderkamp Catering terug van weggeweest bij de club. FC Volendam gaat het komende seizoen weer de samenwerking aan, waarbij Runderkamp de volledige catering gaat verzorgen in alle lounges. Eigenaresse Sandra Runderkamp: “We zijn blij dat we terug zijn, we vinden het jammer dat we er even uit zijn geweest, maar we gaan met volle kracht vooruit. Robbert Taalen en zijn team zullen het hele stadion weer cateren en zorgen dat iedereen kan genieten van een heerlijk buffet of diner. We hebben er veel zin in.” Commercieel directeur van FC Volendam Jan-Bas Veltman: “We vinden het heel fijn om een lokale ondernemer weer terug te zien als partner voor alle catering- en horecafaciliteiten. We gaan er een mooi seizoen van maken in alle lounges.” Niet alleen zal Runderkamp op wedstrijddagen de catering verzorgen. Ook doordeweeks en op niet-wedstrijddagen gaat Robbert Taalen met zijn team op o.a. sponsorevents, zakelijke meetings en netwerkborrels klaarstaan om iedereen van alle gemakken te voorzien. |Doorsturen

