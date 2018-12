Schenking van JTV Schilderscombinatie aan CarMar

Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar kon vorige week wéér twee mooie bedragen in ontvangst nemen voor de bouw van het (t)huis voor jong-volwassenen met een meervoudige handicap in De Broeckgouw. André Jonk van JTV Schildersombinatie Volendam overhandigde vrijdag een cheque t.w.v. 1.500 euro aan CarMar. Op zaterdag 15 december vond in de Grote Kerk Edam de Ideële Kerstmarkt plaats.

Daar was ook een stand van Fruitgroothandel C. Rijswijk uit Edam. Cees Rijswijk moest enkele malen heen en weer naar zijn magazijn aan de Nieuwehaven rijden om de voorraad fruit aan te vullen. Op het einde van de Ideële Kerstmarkt was er een bedrag van 2.000 euro aan fruit verkocht. Een dolblije Jan Tol (Nonnie) kon deze mooie geste in ontvangst nemen.