Sinterklaas voor Thuiswerkers: Verras je Collega's op Afstand

Sinterklaas is binnenkort weer in het land, maar met steeds meer remote werkens in dienst ziet het feest er niet voor iedereen hetzelfde uit. Doordat medewerkers zich soms door het hele land (of zelfs daarbuiten) bevinden kunnen we niet langer met z'n allen gezellig op kantoor genieten van pepernoten en surprises. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat we het feest compleet overslaan. Ook voor thuiswerkers zijn er genoeg manieren om Sinterklaas samen te vieren! In deze blog geven we je tips en ideeën om jouw collega's op afstand te verrassen en een gevoel van saamhorigheid te creëren in deze leuke tijd van het jaar.

Sinterklaaspakketten op maat: wie zoet is, krijgt lekkers

Sinterklaasgeschenken voor personeel zijn altijd een schot in de roos. Stel zelf een pakket samen met pepernoten, chocoladeletters, marsepein en andere lekkernijen. Voeg voor een persoonlijke touch een handgeschreven kaartje toe waarin je je waardering voor je collega uitdrukt. Verstuur de pakketten op tijd zodat ze op 5 december bij iedereen op de deurmat liggen en jouw medewerkers zullen ontzettend blij verrast worden. Het zijn de kleine gebaren die de medewerkers een fijn gevoel geven.

Virtuele Sinterklaasviering: samen uitpakken, ook op afstand

Organiseer een virtuele Sinterklaasviering via Zoom, Teams of welk platform jullie ook gebruiken om te communiceren onderling. Laat iedereen op hetzelfde moment zijn of haar Sinterklaaspakket uitpakken en deel de verrassingen met elkaar. Zo creëer je toch dat gezellige groepsgevoel, ook al zit iedereen op een andere plek te werken. Laat iedereen van tevoren een pak chocolademelk aanschaffen zodat jullie samen gezellig een kop warme chocolademelk kunnen drinken, of nóg beter, stuur deze óók per post op naar je medewerkers.

Digitaal lootjes trekken: surprises in een nieuw jasje

Ook al kunnen jullie niet fysiek bij elkaar zijn, lootjes trekken en surprises maken kan nog steeds! Gebruik een online tool zoals lootjestrekken.nl om digitaal lootjes te trekken. Spreek met elkaar af om de surprises op tijd op te sturen, zodat iedereen ze op de dag van de viering kan uitpakken. Een extra uitdaging: maak een surprise die door de brievenbus past! Zo kun je elkaar onderling de surprises opsturen en heb je een fysiek aandenken aan het Sinterklaasfeest.

Online Sinterklaasquiz: test je kennis en win prijzen

Een leuke manier om het teamgevoel te versterken is door het organiseren van een online Sinterklaasquiz. Verzin vragen over de geschiedenis van Sinterklaas, het bedrijf of je collega's. Verdeel je team in groepen en laat ze tegen elkaar strijden. Zorg voor kleine prijsjes die de winnaars per post ontvangen.

Creatieve teambuilding: samen knutselen op afstand

Organiseer een online knutselsessie waarbij iedereen zijn of haar creativiteit de vrije loop kan laten. Stuur van tevoren een pakketje met knutselspullen en een duidelijke opdracht, bijvoorbeeld het maken van een mijter of een stoomboot. Zo werk je op een speelse manier aan teambuilding en betrokkenheid, ook op afstand.

Sinterklaas vieren met thuiswerkende collega's hoeft dus zeker niet moeilijk of minder gezellig te zijn. Met een beetje creativiteit en originaliteit kun je een heel eind komen en alsnog die gezellige, knusse Sinterklaas sfeer creëren die we allemaal zo waarderen.