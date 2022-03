Sporten met een sportcompressieshirt

Sporten met sportkousen met compressie zijn niet meer weg te denken uit het sport circuit.

De actieve ondersteuning van toevoer van zuurstofrijkbloed geeft meer energie en verkleint de kans op klachten, blessures en vermoeide benen.

Maar hoe zit dat met compressie verder op je lichaam? De keuze in verantwoorde sportkleding die écht wat doet is steeds ruimer en hierdoor kiezen wat nu écht werkt voor jou wordt steeds lastiger!

Waarom zou je een sportcompressieshirt dragen?

De voordelen op een rij:

· Betere doorbloeding van zuurstofrijkbloed

· Beperkt spiertrillingen waardoor blessures voorkomen worden

· Gaat vermoeidheid tegen

· Corrigeert en stimuleert het aannemen van een rechte houding

· De shirts zijn gemaakt van licht, ademend materiaal.

· Sneldrogend

· Hoog draagcomfort en goede pasvorm

· Zichtbaar verbeterde houding en postuur

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog verschillende innovaties tussen de verschillende merken en types sportcompressieshirts. Er bestaan shirts die meer dan anderen gericht zijn op actieve druk punten voor een betere houding of juist meer aandacht besteden aan zichtbaarheid in het donker.



Je hebt compressieshirts zonder mouwen, met korte mouwen of met lange mouwen.

De meeste sport compressieshirts zijn leverbaar in zwart of wit maar een enkele keer ook in een kek kleurtje! Door de meeste fabrikanten wordt er ook een matching broek geproduceerd zodat je een mooie set kunt dragen. Uiteraard zijn deze sportbroeken ook met compressie.

Een sportcompressieshirt hoort goed nauwgesloten om het lichaam te zitten. Het aantrekken van een shirt met compressie geeft dan ook de nodige weerstand.

Het is belangrijk dat je dit shirt met eng beleid aantrekt. Zo beschadig je het shirt niet en zal deze goed en comfortabel zitten na het aantrekken. Neem hier dan ook rustig een moment voor.



Je kunt het beste de volgende volgorde aanhouden:

1. Begin altijd met het aantrekken van eventuele mouwen.

2. Trek de eerste mouw recht aan tot aan de elleboog, let er goed op dat de stof rechts en plooivrij is, dus niet gedraaid is.

3. Daarna doe je hetzelfde met de 2e mouw.

4. Als beide mouwen goed over de armen verdeeld zijn kun je makkelijker het shirt over je hoofd trekken

5. Trek vervolgens gefaseerd, de stof naar beneden over de buik en zorg er goed voor dat de stof goed verdeeld is over de romp.

6. Het dragen van een sportcompressieshirt bij het sporten heeft dus eigenlijk geen nadelen. Wil je weten of het wat voor jou is? Je kunt altijd deskundig advies inwinnen bij de expert. Je kunt voor een kwalitatief hoogwaardig compressieshirt (of advies hierover), bijvoorbeeld terecht op Olfit.nl.