Stages & IT traineeships in Amsterdam

Ben je op zoek naar een internationale stage of traineeship? Dan zit je goed in Amsterdam. Hier vind je namelijk tal van bedrijven die zaken doen in het buitenland. Een functie bij zo’n bedrijf kan je internationale carrière een kickstart geven. En een internationale stage staat hoe dan ook fantastisch op je cv. Wil jij ook aan de slag bij een internationaal bedrijf in Amsterdam? Kijk dan bijvoorbeeld of ze vacatures hebben bij de volgende populaire bedrijven.

ABN Amro

Studenten die op zoek zijn naar stages in Amsterdam, komen vaak uit bij ABN Amro. Dat is begrijpelijk, want dit is nog altijd een bank van internationale allure. In Amsterdam kun je onder meer aan de slag als klantadviseur voor particulieren of bedrijven, als product owner, of als analist om witwaspraktijken aan te pakken. Dit maakt ABN Amro een aantrekkelijke werkgever voor studenten en afgestudeerden vanuit verschillende richtingen. En doordat er binnen ABN Amro veel doorgroeimogelijkheden zijn, is het bedrijf al jarenlang een populaire werkgever en een uitstekende plek om werkervaring op te doen via een stage of traineeship.

Philips

Philips heeft een pittige tijd achter de rug: geleverde slaapapneu apparatuur bleek ondeugdelijk en moest worden teruggeroepen. Dit kostte naast miljoenen voor de terugroepacties ook vertrouwen van de aandeelhouders. Toch blijft Philips zelfs in moeilijke tijden een interessante internationale werkgever. Wil je ervaring opdoen in projectmanagement of bedrijfsprocessen? Dan ben je bij dit bedrijf aan het goede adres. Ook op het gebied van marketing en informatietechniek kun je er functies vinden. Die diversiteit maakt Philips een ideale werkgever, maar het bedrijf heeft nog meer pluspunten. Vaak genoemde pluspunten zijn de prettige werksfeer en de ruimte bieden aan een goede balans in werk en privé.

Heineken

Wist je dat Heineken in maar liefst 190 landen aanwezig is en er wereldwijd meer dan 85.000 mensen bij dit bedrijf werken? Als je op zoek bent naar een internationale stage of traineeship dan ben je bij deze bierbrouwer dus aan het goede adres! Heineken is al meer dan 150 jaar een Nederlands familiebedrijf, waarbij de focus nog altijd ligt op kwaliteit. Als starter op de arbeidsmarkt is het goed om te weten dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers 30 jaar is. En heb je niets met bier? Dan is het leuk om te weten dat het bedrijf nog veel meer (fris)dranken in het assortiment heeft. Dus ga aan de slag in de marketing, of duik in productverbetering of sales.

McKinsey & Company

Wil je aan de slag met grote, innovatieve thema’s? Dan ben je bij McKinsey op het goede adres. Bij dit bedrijf houdt men zich namelijk bezig met mogelijke vraagstukken die ontstaan rondom grote veranderingen of veranderprocessen. Het bedrijf werkt niet alleen voor andere bedrijven, maar ook voor non-profitorganisaties en overheden. IT traineeships kun je bij deze onderneming vinden, bijvoorbeeld om aan de slag te gaan met de overgang naar duurzamer technologieën. Daarnaast is het bedrijf een populaire werkgever omdat je opgeleid wordt als echte generalist.

Voodoo.io

Ben jij graag dagelijks aan het werk met de nieuwste technieken? Dan is het internationale Voodoo.io een interessante werkgever. Voodoo.io is een van de grootste ontwikkelaars van game-apps én het bedrijf met de meeste downloads in de App store per dag. Wil je deel uitmaken van deze successen? Ga aan de slag als acquisitie manager, game ontwikkelaar, IT manager of data analist. Met vestigingen in onder meer Parijs en Tel Aviv zijn er ook nog eens volop mogelijkheden om internationaal aan de slag te gaan. Door werknemers wordt vooral gewaardeerd dat het bedrijf nog jong is en op het gebied van innovatie graag voorop loopt.