Stijlvolle kasten in elke ruimte in huis: zo richt je ze in

Spulletjes uitstallen mag weer in deze eeuw. De trend van strakke, zwart-witte meubels waar niets op of in staat, is voorbij: de visite mag weer zien wie er woont. Een aantal ideeën voor kasten die welke ruimte in huis dan ook een ware oppepper geven - en hoe je ze inricht. Een persoonlijke touch aan je interieur!

Welke kast kies jij?

Laat je inspireren door deze By-Boo kasten, een Nederlands merk dat veel stijlen op zijn palet heeft. (Deels gesloten) wijnkasten, boekenkasten, vitrines, allemaal worden ze vervaardigd uit mooie materialen. By-Boo biedt trouwens meer mogelijkheden om je interieur meer sjeu te geven, van bijzettafels tot lampen en van comfortabel zitmeubilair tot wandkleden.

Wijnkast van By-Boo: mooi in je (woon)keuken

Een klassieke wijnkast, uitgevoerd in zwart metaal met glas, leent zich prima voor je keuken. Vanzelfsprekend staan hier flessen en glazen, maar ook accessoires zoals een opener of karaf. Deze elementen steken mooi af tegen het zwarte metaal. Zo wordt de wijnkast een echte eyecatcher op de plek waar menigeen tegenwoordig graag zijn visite ontvangt. We zitten namelijk steeds meer in onze keuken, als deze enigszins ruim opgezet is. Een wijnkast in de woonkamer is overigens geen uitzondering.

Boekenkast Ventana in de woonkamer

Zoek op de site van By-Boo naar 'boekenkast Ventana' en stal eindelijk oude en nieuwe boeken weer uit. Dit kan in de keuken, waar je verzameling kookboeken een bezienswaardigheid op zich is (en je snel recepten opzoekt). Maar ook in je woonkamer! Je brengt sfeer en warmte aan en een blik op alle romans, fotoboeken, naslagwerken en kronieken zorgen voor de nodige gespreksstof met wie er ook maar aanwaait.

Muzikale helden geëerd

Wie van muziek houdt - en wie doet dat niet? - stalt er eveneens zijn klassieke platen-of zelfs cd-verzameling uit. Die laatste wordt al decennialang afgeschreven, maar artiesten brengen deze schijfjes nog steeds uit omdat ook de jeugd er weer naar op zoek is. Laat staan vinyl, dat een bewonderenswaardige comeback heeft gemaakt. In jouw nieuwe platenkast geef je je goeie ouwe geluidsdragers weer de aandacht die ze verdienen. Eer je muzikale helden!

Vitrine vol kunst

By-Boo voorziet eveneens in vitrinekasten waarin je smaakvolle items opstelt. Van kunstwerkjes tot vintage apparatuur en van souvenirs tot bijzondere vondsten uit de natuur. Dat kan in de woonkamer, maar ook in slaap- of werkkamer. Je hebt al deze spulletjes natuurlijk niet verzameld om ze in dozen op zolder te laten ver-stoffen. Ze vertellen iets over jou, en roepen net als boeken en geluidsdragers allerlei herinneringen en verhalen op.