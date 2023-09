Partner content

Sweet dreams op een nieuw matras; keuzestress!

Ben jij toe aan ochtenden waarin je met een glimlach op je gezicht wakker wordt en uitgerust de ochtend kan verslaan? Waarin je liever niet meer blijft liggen, omdat je gewoonweg zin hebt in de dag en niet kan wachten deze te beginnen? Voor sommige lijkt deze situatie eerder een droom dan werkelijkheid… gelukkig zijn niet alle dromen bedrog! Ben jij toe aan een heerlijke wake-up in jouw bed, zonder al te veel gemompel en gevloek? Dan ben je wellicht toe aan het aanschaffen van een nieuw matras!

Het kopen van een nieuw matras brengt wellicht in eerste instantie wat stress met zich mee, want zie jij door de bomen het bos nog in deze wereld vol met duizenden soorten matrassen? Maar we beloven je; als je eenmaal hebt gevonden wat je zoekt, zal je slapen als een roosje! We zullen je een overzicht geven van de verschillen in matrassen; lees snel met ons mee!

Solo of samen snurken?; maten van matrassen

Om maar te beginnen met de basis; maten. Eenpersoons, tweepersoons, queensize, kingsize… matrassen komen in verschillende afmetingen om aan allerlei slaapbehoeften te voldoen. Als je solo slaapt en ruimte wil besparen, is een eenpersoons- of twijfelaarmatras perfect. Wil je graag wat meer ruimte, of slaap je met je partner graag op één matras, dan is de kingsize maat wellicht wel waar je naar op zoek bent!

Comfy nights?; materialen van matrassen

Het materiaal van jouw matras bepaalt of je comfy slaapt! Latex, traagschuim, veren… elk kenmerk heeft zijn eigen kenmerken! Zo is de ene veerkrachtig terwijl de ander juist fixeert op het verlichten van drukpunten; perfect voor bijvoorbeeld zij- en rugslapers. Wanneer je een matras uitzoekt, is het verstandig om goed te bekijken welke vulling voor jou het chillst zou zijn!

Personalizing?; matrassen op maat

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je hét matras vindt dat jou de perfecte comfort en dus nachtrust zou bieden. Neem dus je slaapstijl in acht, en mix dit met jouw voorkeur van stevigheid van matras, eventuele gezondheidsproblemen en zelfs allergieën om tot jouw ideale matras te komen. Een matras op maat kan jou helpen met de perfecte slaapervaring; ga dus vooral in gesprek met experts om te kijken wat voor jou het meest ideaal zou zijn… bij veel slaapwinkels heb je een ruim retourtermijn; zo kan je dus eerst een aantal nachten slapen op jouw nieuwe matras om uit te vinden of dit het model is wat je graag wilt houden, en hem daarna eventueel nog terugsturen!