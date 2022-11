Partner content

Terrasinrichting voor gezellige avonden

Gezellige avonden op je terras beginnen met de terrasinrichting. De basis is een goede tuinset. Een lounge dining set is een aanrader. Waarom? En hoe pak je het verder aan? Je leest het hier.

1: De basis: een tuinset

Gezellig buiten eten en daarna heel de avond lekker blijven hangen met je geliefden om je heen? Dan is een lounge dining set ideaal. Zo’n set is de middenweg tussen een loungeset en een klassieke tuinset.

De meubelen hebben (ongeveer) de hoogte van een klassieke tuinset. Dat is handig bij het eten. Qua comfort en luxe uitstraling neigt het juist meer naar een loungeset. Gezellig eten en lekker ontspannen dus.

2: Planten achter de bank

Groen is altijd welkom op het terras. Het geeft veel sfeer en vrolijkt de boel op. Je kan hier en daar wat plantenpotten neerzetten natuurlijk, maar wil je je terras naar het volgende niveau tillen? Ga dan voor een rand van planten achter je tuinbank.

Dat doe je met hoge smalle plantenpotten die je naast elkaar achter de bank zet. Vul de plantenpotten goed. Het is bijvoorbeeld ook leuk om verschillende planten door elkaar te gebruiken. Neem groene winterharde planten als de basis. Wil je ook wat kleur in je plantenrand? Voeg dan ook wat planten met kleurrijke bloemen toe.

Let hierbij goed op de hoogte van de plantenpotten die je kiest. Het is het mooiste als de pot ongeveer even hoog is als de achterkant van je bank.



3: Houten vloer

Heb je een prachtig betegeld terras? Top. Dan kan je deze tip overslaan. Ben je niet zo gek op de bestrating? Ga dan voor houten vlonders. Hiermee creëer je eenvoudig een houten vloer voor je terras. En iedereen weet: hout is duurzaam en geeft ontzettend veel sfeer.

4: Gezellig tapijt

Wil je geen houten terras, maar wel wat gezelligs op de vloer? Ga dan voor een buitentapijt. Ook dat heeft een groot effect op de sfeer.

Buitentapijten zijn te krijgen in allerlei kleuren en ontwerpen. Van rustig tot kleurrijk en druk. Hier kan je je terras een heel andere look mee geven.



5: Functionele én gezellige verlichting

Voor gezellige avonden is verlichting natuurlijk onmisbaar. Je kan kiezen voor lampen aan de muur, grondspots of staande lampen. Een staande lamp is een aanrader als je je terras echt als een verlengde van je huis wilt laten aanvoelen.

En dan is er natuurlijk nog verlichting voor de gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan een lichtsnoer. Ook dat geeft een hele hoop sfeer.



6: Vuurschaal of vuurkorf

Zet een vuurschaal of vuurkorf neer. Niet alleen gezellig, ook fijn voor wat warmte. Zeker als je in de herfst en winter ook lekker van je terras wilt genieten.

7: Kaarsen op tafel

Bij gezelligheid horen natuurlijk kaarsen. Heb je een grote tafel? Dan is het mooi om een groepje kaarsenhouders in verschillende formaten bij elkaar te zetten. Heb je weinig ruimte op tafel? Dan kan je ook voor XXL windlichten gaan en deze op de grond neerzetten.