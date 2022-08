Partner content

Tips om een tuin snel en gemakkelijk te onderhouden

Ben je iemand die graag tijd buiten doorbrengt? Als je je tuin niet alleen wilt onderhouden, maar er ook graag tijd wilt doorbrengen, dan is dit artikel iets voor jou! Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat een tuin het hele jaar door in topconditie is als je wilt dat het een plek is waar je graag komt. Dat gezegd hebbende, kan het onderhouden van een tuin veel tijd, energie en middelen kosten. Het klusje zal niet van de ene dag op de andere dag geklaard zijn, maar door deze eenvoudige tips te volgen, zal het bijhouden van het onderhoud van jouw tuin veel gemakkelijker zijn dan je denkt!

Hou je gereedschap in goede conditie

Als je ervoor wilt zorgen dat je tuinklussen zo gemakkelijk mogelijk zijn, moet je ervoor zorgen dat je gereedschap in topconditie is. Als je tuingereedschap hebt dat uit elkaar valt, kan dat de eenvoudigste taken moeilijker en frustrerender maken. Dit geldt vooral als je elektrisch gereedschap gebruikt; je wilt niet dat je door een plotselinge storing van het gereedschap een taak niet meer kunt afmaken.

Er zijn drie manieren om het gereedschap in goede conditie te houden;

Je kunt het gereedschap na elk gebruik schoonmaken. Dit zal ervoor zorgen dat het gereedschap niet vuil wordt, waardoor het kan beschadigen. Je kunt een borstel gebruiken om vuil van het oppervlak te verwijderen, en je kunt het gereedschap ook afnemen met een vochtige doek om eventuele chemicaliën te verwijderen.



Bewaar het tuingereedschap op een droge plaats. Zo blijft het in betere staat en zal het minder snel roesten.

Daarnaast is het van belang om gereedschap tijdig te vervangen. Je kunt dan meteen kijken of er een variant is die nog handiger blijkt te zijn. Je kunt eens een kijkje nemen bij Keizers Tuinmachines voor een groot aanbod van alles wat je nodig hebt om een tuin te kunnen onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan een luxe Stihl zitmaaier of een heggenschaar van de beste kwaliteit.

Maaien

Hoewel het wekelijks maaien van het gras een noodzakelijke taak is, negeren veel mensen het volledig. Als je het gras echter negeert, kan het te hoog worden en zelfs gevaarlijk om op te lopen. Niet alleen dat, maar het kan ook brandgevaarlijk zijn tijdens de zomer. Als je er dus zeker van wilt zijn dat de tuin veilig en gemakkelijk te onderhouden is, is het belangrijk om het gras regelmatig te maaien.