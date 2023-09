Partner content

Tips voor het gebruik van schroeven

Dat spullen na verloop van tijd kapot zijn, is geen nieuw gegeven. Nu alles duurder wordt, is het niet altijd meer de oplossing om iemand in te huren dit soort te repareren. Ook door corona werd er creativiteit gevergd bepaalde problemen zelf op te lossen. Verder is het ook duurzaam voorwerpen tweede leven te gaan geven. Producten als tafels, kasten en stoelen kunnen vaak zelf gerepareerd worden met wat kleine tips. Veel van deze producten zijn in elkaar gezet met schroeven en dit kan weleens lastige situaties geven. In dit artikel zullen er wat tips voor schroeven toegelicht worden.

Lucifers als hout

Een veel voorkomend probleem met het repareren van schroefgaten is dat ze te groot zijn geworden om het op dezelfde manier weer in elkaar te zetten. Een optie is dan om grotere schroeven te gebruiken die wel weer in het gat passen, maar dan wordt er opnieuw veel materiaal weggegooid. Een tweede optie is het gat weer kleiner maken. Om dezelfde schroef weer te kunnen gebruiken, is er een verrassende tip en dat is het vullen van het gat met lucifers en lijm. De kleine houten staafjes kunnen het gat zover mogelijk vullen en worden vastgezet met houtlijm. Als dit weer helemaal gedroogd is, kan je op dezelfde plek als voorheen opnieuw de schroef erin zetten.

Lastige hoek bereiken

Wat ook vaak frustraties oplevert, zijn schroeven op vervelende plekken. Een hoek waar je net niet bij kan en je hand die de schroef niet op de goede plek kan houden. Om dit op te lossen, kan je een zakkammetje gebruiken. Hier kan je de schroef tussen de tandjes van het kammetje duwen om vervolgens het schroefje op de goede plek te houden. Als de schroef grip heeft, is het makkelijk het kammetje te verwijderen en kan je makkelijk verder draaien met de schroeftol of een schroevendraaier.

Meten is weten

Een laatste tip, die misschien wat voor de hand ligt, is het gebruiken van de juiste schroeven in combinatie met het juiste bitje. De uitsparing van de schroef bepaalt hoeveel grip je hebt bij het draaien. Leveranciers van woodies hebben een breed scala aan schroeven en je zal zien dat er voor alle maten wat wils is. Je hebt schroeven die verzinken, zoals de woodies houtschroeven, maar ook schroeven met een platte kop. In ieder geval is het een stuk makkelijker een schroef in het materiaal te schroeven als je grip hebt. Hopelijk heb je met deze tips snel alles gerepareerd en bespaar je jezelf wat tijd en geld.