Tovertuin in de Grote Kerk in Oosthuizen

,,Het voelt alsof we exposeren in een tovertuin", met deze woorden opende Rita van der Vegt de tentoonstelling van haarzelf en kunstenaar Hedwig van der Heiden. Door de combinatie van vorm en kleur werkt de expositie betoverend, hard kobaltblauwe sculpturen matchen prachtig met de kleuren in de schilderijen.

Hedwig's werk gaat vooral uit van persoonlijke vrijheid, verbeeld in vlakken, punten, lijnen en ovalen. Zij exposeerde bij Arti et Amicitae in Amsterdam en Kunstenaarscentrum Bergen.

Rita krijgt haar inspiratie uit de pracht en kracht en vooral de kwetsbaarheid van de planeet Aarde. Hieruit ontstaan haar keramische sculpturen. Zij legt de nadruk op 'goed kijken', kijk naar de elementen water, vuur, aarde en lucht.

Aan het einde van haar openingswoord citeerde zij kunstschilder en graficus P. Holstein (1934): "het oog wordt niet verzadigd van zien, noch de oren vervuld van horen".

Kortom, blijf nieuwsgierig!

De tentoonstelling is te zien tot en met 16 juni, do-zo 14-17 uur. Gesloten op zondag 9 juni.

www.grotekerk-oosthuizen.nl



Foto: Tovertuin Rita van der Vegt eigen foto