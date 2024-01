Ondernemend

Partner content Uitvaart wordt steeds persoonlijker en informeler Afscheid nemen in Nederland neemt steeds meer een andere vorm aan, met een groeiende voorkeur voor informele en persoonlijke uitvaarten. Naast een minder traditionele ceremonie verandert ook het samenzijn na afloop. Informele Afscheidsmomenten

Uitvaarten waren ooit formeel, maar nu draait het steeds meer om het vieren van het geleefde leven en het delen van warme herinneringen, zegt Leon Schouten, eigenaar van Uitvaartland.nl. De nadruk verschuift van rouw naar een informeel samenzijn.

Persoonlijke Touch

Personalisatie staat centraal, met creatieve elementen zoals specifieke muziekkeuzes en het integreren van hobby's in de ceremonie. Daarnaast spelen technologieën zoals livestreams en virtuele condoleances ook een rol.

Bijzondere uitvaartkisten

Vroeger werd er veel gebruik van de traditionele uitvaartkisten. Tegenwoordig is echt alles mogelijk legt Schouten uit. “We verkopen uitvaartkisten in alle vormen en kleuren. Rode of roze kisten, Kisten van schimmel, riet of bamboe? Alles is tegenwoordig mogelijk. Ook een doodkist laten wrappen behoord nu tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de kleuren van een favoriete voetbalclub.

Borrel in Plaats van Koffie en Cake

Traditionele koffie met cake maakt plaats voor een borrel met hapjes. Mensen willen samen zijn en he leven vieren. Natuurlijk staan ze ook stil bij het verlies, maar er wordt steeds meer gekeken naar een positieve en vrolijke benadering.

Conclusie

Uitvaarten in Nederland veranderen naar meer openheid en diversiteit, met een zoektocht naar een betekenisvolle viering van het geleefde leven. De informele aanpak en de borrel na afloop weerspiegelen deze veranderingen. |Doorsturen

