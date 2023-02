Vacature

Vacature | Koning de Visspecialist

Ben jij geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe producten en het bereiden van bestaande producten binnen een gezellig team? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Wij, Koning de Visspecialist, bieden goede sociale voorzieningen en erg fl exibele werktijden. Een volle dag, een aantal uur of liever een bepaald dagdeel? Alles is mogelijk. We bieden ook de mogelijkheid tot het volgen van een MBO- of HBO-opleiding binnen de visbranche.

Wil je meer informatie?

Bel vrijblijvend onze winkel via: 020-6415646

Liever via de app?

Jan Tol (0616403750) of Nico schokker (0651792626)