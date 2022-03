Van Nek Osteopathie en Nico Tol Osteopathie openen prachtige praktijk

Zondag openden de deuren van een gloednieuwe osteopathiepraktijk aan de Julianaweg 141A. In het bijzijn van familie en vrienden kregen de aanwezige kinderen onder luid applaus de eer het lintje door te knippen, waarmee Van Nek Osteopathie en Nico Tol Osteopathie een feit werd.

Osteopaten Gerdi van Nek en Nico Tol hebben de handen ineen geslagen om het moderne centrum te realiseren. ,,Toen de mogelijkheid zich voordeed hebben we direct gehandeld”, zegt Gerdi. ,,Het is snel gedaan. Na een intensieve verbouwingsperiode mag het resultaat er zijn. We zijn ongelooflijk trots.”

Gerdi en Nico behandelen zowel volwassenen als kinderen en baby’s. ,,Veelvoorkomende klachten die we behandelen bevinden zich in de nek, rug, bekken, maag en darmen. En bij baby’s zijn we gespecialiseerd in het verhelpen van voorkeurshoudingen, onverklaarbaar huilen en slaapproblemen.” Ga voor meer informatie naar www.osteopathievolendam.nl of naar www.nicotol.com.