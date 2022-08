Partner content

Veel Nederlanders eten nog steeds te weinig groente en fruit

Iedereen hoort het al vanaf zijn of haar jonge jaren: eet voldoende groente en fruit. Helaas blijkt dat slechts een klein deel van de bevolking aan de aanbevolen hoeveelheden voldoet. Er zijn veel campagnes om de bewustwording te vergroten. Het advies van twee stuks fruit en een ruime hoeveelheid groente kent iedereen wel. Inmiddels is de dagelijkse aanbevolen portie groente zelfs verhoogd van 200 gram naar 250 gram. Toch zijn er veel mensen die gemiddeld amper de helft van deze hoeveelheid tot zich nemen. De oplossing ligt in het op een andere manier nadenken over groente- en fruitconsumptie.

Eet op meerdere momenten op een dag groente en fruit

De meeste mensen proberen alle groente tijdens de avondmaaltijd binnen te krijgen. Dan is 250 gram een behoorlijke hoeveelheid. Maar door het over de dag te spreiden valt het eigenlijk best mee. Eet 's ochtends een volkoren boterham en beleg deze met reepjes paprika, gegrilde courgette of radijsjes. Gebruik bijvoorbeeld kaas of hummus voor een smakelijk geheel. Snackgroentes zijn ook ideaal om gemakkelijk aan een behoorlijke hoeveelheid groente te komen. Denk bijvoorbeeld aan een bakje of zakje met snacktomaten, kleine worteltjes of babymaïs. Zet die gewoon naast je neer wanneer je aan een bureau werkt of terwijl je televisie kijkt. Snackgroentes zijn erg smaakvol en ze helpen bovendien om het hongergevoel te onderdrukken. Hierdoor laat je je minder snel verleiden door minder gezonde snacks.



Een extra gezond sapje als aanvulling

Misschien wel de eenvoudigste oplossing is het dagelijks drinken van sap op basis van groente en fruit. Je drinkt het tussendoor als een soort snack of als een extra gezond ontbijt. Let er wel op dat dit speciaal samengestelde sappen zijn. Dat houdt in dat er relatief veel groente en weinig fruit in zit. In vruchten zit namelijk een grote hoeveelheid suiker waardoor je al snel te veel binnenkrijgt. Met sappen met de juiste samenstelling is het zelfs mogelijk om een detox kuur te doen.



Redenen waarom mensen te weinig groente eten

Zowel kinderen als volwassenen zijn lang niet altijd dol op groente. Vaak heeft dat ook met de bereiding te maken. Zomaar wat groente koken en opeten is vrij saai. Probeer ze daarom op een andere manier te verwerken. Bijvoorbeeld met verrassende kruiden of in een heerlijke, oosterse curry. Daardoor slaat de verveling veel minder snel toe. Voor je het weet zijn groentes je favoriete onderdeel van een maaltijd.