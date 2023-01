Vacature

Verkoopmedewerkers in Amsterdam, Volendam, Edam, Katwoude en Zaandam (fulltime/parttime/bijbaan) | Henri Willig Kaas

Kom jij het verkoopteam van 1 van onze kaascadeauwinkels of kaasboerderijen versterken? Henri Willig Kaas is op zoek naar Verkoopmedewerkers in Amsterdam, Volendam, Edam, Katwoude en Zaandam (fulltime/parttime/bijbaan).

Wat ga je doen?

het proactief en verkoopgericht adviseren van klanten

het - d.m.v. Storytelling - presenteren van het assortiment en het laten proeven van kaas aan klanten

het zorgdragen voor een mooie uitstraling van de winkel

het bijvullen van de schappen in de winkel

het openen en afsluiten van de winkel

Wie ben jij?

Je bent enthousiast en positief

je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (de beheersing van extra vreemde talen is een pré)

het lijkt je leuk om iedere dag met zowel Nederlandse klanten als toeristen te werken

je hebt goede contactuele vaardigheden, een flexibele instelling en een groot verantwoordelijkheidsbesef

je bent bereid om in het weekend (minimaal 1 dag) en op enkele feestdagen te werken.

Wij bieden:

Een prima salaris conform cao voor het Levensmiddelenbedrijf

een baan waarin je samenwerkt met leuke, toegewijde collega's en waarin je bezoekers ontvangt van over de hele wereld

veel doorgroeikansen en de mogelijkheid je te ontwikkelen met onze eigen Henri Willig Academy

een vaste aanstelling bij goed functioneren

Sluit jij je aan bij onze Cheese Family?

Solliciteer dan via www.werkenbijhenriwillig.nl

Vragen over deze vacature stel je per WhatsApp of telefonisch aan Merlyn Groot: 06-40174048

Bekijk hier de volledige vacature in hoge resolutie.