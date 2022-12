Partner content

Vier manieren om te vechten tegen stress

We zijn in ons rijke westen misschien wel enorm rijk, we merken ook dagelijks de gevolgen van stress. En hoewel we vaak te vinden zijn op kantoor, vergen we veel van onze geestelijke en lichamelijke reserves. Hoeveel mensen ken je wel niet met een burn-out of zitten overspannen thuis? Het is tijd om eens stil te staan en na te gaan hoe we terug kunnen gaan naar hoe het leven is bedoeld: eenheid met de natuur om ons heen.

Eet natuurlijk en organisch

Het eerste wat je kunt doen om de stress in je leven wat te verminderen is gezond leven. Wat we dagelijks binnenkrijgen is vaak ongezond en heeft niets te maken met een gevarieerd eetpatroon. Wist je dat gezonde voeding helpt tegen stress? Je kunt bijvoorbeeld vette vis, gezonde peulvruchten of groene avocado’s eten die je lichaam ontdoen van stress. Je zult je veel beter voelen als je geen e-nummers binnenkrijgt. Wist je dat e-nummer 621 zorgt voor opvliegers? Eet ook geen ‘processed foods’ meer: dat zijn producten die lang houdbaar zijn en eigenlijk helemaal niet meer natuurlijk zijn. Koop eten bij de lokale boer of ga zelf kippen houden voor verse eieren.



Een huisdier tegen de stress

Wist je dat een huisdier enorm goed helpt tegen stress en depressie? Een hond staat bijvoorbeeld bekend als viervoeter die het humeur van mensen kan opfleuren. Zo’n dier kan voelen als jij je wat ongelukkig voelt en vrolijkt je graag op. Ook is het aanschaffen van een vogelhuisje, het voeren van eenden en het laten grazen van geitjes op je gazon erg goed tegen stress. Elk voorjaar kan je van de geitenwol weer sokken spinnen. Met een hond heb je bovendien elke dag een reden om er even uit te gaan en een frisse neus te halen. Voor alle natuurlijke voeding voor je kippen, honden en andere huisdieren kijk je in je lokale landbouwwinkel.Je kunt er ook terecht voor andere hondenspullen.



Verander je interieur

Ben je vaak thuis aan het werk? Dan is het belangrijk om iets te veranderen aan het interieur. Sowieso is het belangrijk om altijd in een goed opgeruimd huis te leven: wist je dat alleen het proces van opruimen al stress vermindert? Het sorteren van spullen, het opvouwen van de was en het wassen van de ramen is dus niet alleen heerlijk als het af is, het is ook goed voor je geluksgevoel om er mee bezig te zijn. Dat had je wellicht niet gedacht? Daarnaast zijn veel moderne interieurs helemaal niet natuurlijk: een plastic plafond, een linoleumvloer, dat ademt niet prettig. Voor een leven zonder stress is een natuurlijk interieur belangrijk.



Druk op de rem

Altijd maar werken is iets wat wij in Nederland goed kunnen. Maar wanneer is genoeg ook echt genoeg? Heb je het weer verdiend deze week, dan moet je ook gewoon op de rem kunnen duwen. Leer jezelf aan om uit te rusten, te ontspannen, op tijd de hond uit te laten. Je moet ook soms een beetje ‘schijt hebben’ aan de werkdruk en gewoon aan jezelf denken, hoe gek het ook klinkt.