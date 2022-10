Partner content

Vivafloors pvc vloeren: series, eigenschappen & voordelen

Zoek je een stijlvolle, duurzame en betaalbare pvc vloer van topkwaliteit? Dan kun je terecht in de brede collectie pvc vloeren van Vivafloors pvc. Maar wat maakt het A-merk Vivafloors pvc zo speciaal? Voor welke series kun je terecht in de Vivafloors collectie? En wat zijn de speecifieke voordelen van Vivafloors pvc vloeren, die dit merk doen uitstijgen boven de middelmaat? Lees snel verder om de antwoorden op deze vragen te ontdekken!

Over Vivafloors

De pvc vloeren producten Vivafloors is een bedrijf van Nederlandse oorsprong. Vivafloors werd opgericht in 2010 in het plaatsje Goor in Overijssel. Na de oprichting werd Vivafloors al snel een van de grotere merken pvc vloerspecialisten van Nederland. Dit komt doordat Vivafloors pvc vloeren niet alleen staan voor stijl, maar ook voor robuuste kwaliteit en voor betaalbaarheid. Op de vloeren wordt daarom zonder pardon een garantie van maar liefst 25 jaar gegeven.

De belangrijkste series in de Vivafloors pvc collectie

Het assortiment Vivafloors pvc is onderverdeeld in vier hoofdthema's, die gebaseerd zijn op stijl. Deze series zijn: industrieel, modern, klassiek en landelijk. Binnen deze hoofdseries wordt er bij Vivafloors ook onderscheid gemaakt in materialen. Zo kun je kiezen voor pvc tegelvloeren, vloeren in eiken- en visgraatstijl, en vloeren in de stijl van eikenhout. Qua kleurtonen is er binnen deze categorieën de nodige variatie, van licht tot donker. Er valt s dus voor elke woonstijl genoeg te kiezen binnen het Vivafloors-assortiment.

Enkele belangrijke eigenschappen van Vivafloors vloeren

Het zijn met name de positieve eigenschappen van het merk Vivafloors die hun pvc vloeren zo populair maken. Ten eerste is dat de prachtige, eigentijdse én traditionele stijl van de vloeren. Vivafloors biedt voor elk wat wils en gaat qua collectie met de tijd mee. Een tweede eigenschap van dit merk is de robuuste kwaliteit die Vivafloors biedt. De pvc vloeren van dit merk zijn gemaakt van de beste verkrijgbare materialen en daarom zeer duurzaam. Ten slotte onderscheidt een pvc vloer van Vivafloors zich door de scherpe prijs. Je krijgt dus waar voor je geld. En waarom zou je meer betalen dan nodig is?

Voordelen van pvc vloeren

Wie kiest voor een pvc vloer van Vivafloors profiteert van de voordelen die pvc te bieden heeft. Ideaal aan pvc is dat je deze vloeren, als je kiest voor klik pvc i.p.v. de dryback variant, gewoon zelf kunt leggen. Je klikt de planken snel in elkaar en bespaart zo een hoop geld. Ten tweede is het onderhoudsgemak een belangrijke pre van pvc vloeren. Schoonmaken van deze vloeren is een fluitje van een cent. Een doek of stofzuiger over jouw Vivafloor vloer en voilà: de vloer is weer schoon en stralend!