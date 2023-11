Partner content

Volendam, een stad met geschiedenis

Volendam is een stad in de provincie Noord Holland met een rijke geschiedenis. Als authentiek vissersdorp is het een echte toeristische trekpleister voor Nederlanders en bezoekers uit het buitenland. Ook komen uit deze stad populaire Nederlandse zangers en zangeressen. Hier wat weetjes die je misschien nog niet wist over Volendam.

Kunstige Geschiedenis

In de late negentiende en vroeg twintigste eeuw, werd Volendam een echte kunstenaarskolonie. Een hotel in Volendam werd toen ook een echt middelpunt voor kunstenaars om elkaar te ontmoeten. De kunstenaars waren geïnteresseerd in het leven van de Volendammers uit die tijdsperiode.



Cultuur

De cultuur van Volendam is uitgesproken en herkenbaar. Elk seizoen reizen veel toeristen reizen af naar deze stad om iets mee te maken van de Volendamse cultuur. Volendam heeft een eigen dialect, het is een unieke regionale variant van het West-Fries. De klederdracht van Volendam is iets waarvoor veel toeristen jaarlijks naar deze stad komen. De klederdracht van die tijd zag je in meerdere gemeenschappen met een eigen inkomstenbron of religie. De oude klederdracht is ook nog steeds een toeristen attractie, vooral met familie of vrienden op de foto gaan is populair. Er is genoeg te zien en te doen in Volendam, veel van deze activiteiten hebben te maken met de cultuur van de stad.



Activiteiten

Voor veel mensen is op een terrasje zitten alleen niet genoeg, gelukkig heeft Volendam naast leuke eettentjes en terrasjes ook genoeg te zien en te doen. bezienswaardigheden zijn bijvoorbeeld, het Palingsoundmuseum, Het Volendams Museum, De dijken, De haven of misschien de schilderijencollectie van Hotel Spaander. Maar natuurlijk komen de meeste mensen hier naar toe om de haring te proeven, een terrasje te pakken of één van de vele culturele activiteiten mee te maken. En het fijne is dat alles op loopafstand is. De stad geeft je genoeg opties om mooie herinneringen te maken.



Sport

Als je van sport houd dan heeft Volendam dat ook voor jou, de voetbalclub FC Volendam, met Jan Smit als voorzitter speelt tegenwoordig in de eredivisie en elke thuiswedstrijd loopt het dorp uit om de club aan te moedigen. Het is het dus zeker waard om naar één van de wedstrijden te gaan van deze prachtige club en om zo de sfeer van de Volendamse fans mee te maken. Niet alleen is Volendam goed in voetbal maar ook op het gebied van handbal kan deze stad er wat van. De handbal club KRAS Volendam behaalde maar liefst 7 keer de landstitel. Ook heeft de handbalclub van Volendam zeven keer de Super cup gewonnen en acht keer de Beker van Nederland, dat is zeker een prestatie waar Volendammers trots op kunnen zijn. Dus als je een keer naar Volendam gaat en je wilt graag iets mee maken van de sport wereld van Volendam dan is het altijd leuk om langs een handbal- of voetbalwedstrijd te gaan.