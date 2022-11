Partner content

Volendam: Het mooie vissersdorp

Volendam is een vissersdorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De bevolking op 1 Januari 2021 was 22.715. Als je van vissen en zijn geschiedenis houdt, dan moet je zeker eens naar Volendam gaan.

Het is ook een goede plek als je van kunst houdt, vooral schilderijen en muziek. Je kunt verschillende plaatsen bezoeken die deze kanten van Volendam laten zien. Waar staat Volendam bekend om? Dat lees je hier!

Een overzicht van het verleden van Volendam

Ooit diende Volendam als havenplaats voor de naburige stad Edam, die aan de monding van de IJ-baai lag. De Edammers legden in 1357 een korter kanaal aan met een eigen haven naar de Zuiderzee. Hierdoor was de oorspronkelijke haven niet meer nodig. In plaats daarvan werd het afgedamd en gebruikt voor landaanwinning. In die buurt vestigden boeren en vissers zich, waardoor de nieuwe nederzetting Volendam ontstond.

Veel bezienswaardigheden in Volendam

Volendam is een geliefde toeristische bestemming dankzij de vintage vissersboten en het voortdurende gebruik van traditionele kleding door sommige lokale bewoners. Een van de meest kenmerkende Nederlandse klederdrachten is het Volendamse vrouwen kostuum. Dit kostuum heeft een hoge en puntige muts. Deze zie je vaak op ansichtkaarten en reclame voor toeristen. Het wordt aangenomen dat nog minder dan 50 vrouwen het kostuum dragen als onderdeel van hun dagelijks leven. De meesten van hen zijn ouderen. Er is een boot met verbindingen naar het nabijgelegen schiereiland Marken. Daarnaast heeft Volendam een klein museum over de geschiedenis en manier van kleden, en kunnen toeristen gefotografeerd worden in typisch Nederlandse kledij.

Sporen van kunst in Volendam

Picasso en Renoir bezochten Volendam in het begin van de 20e eeuw en maakten er een soort kunstenaarsverblijf van. Volendam staat ook bekend om zijn eigenaardige muziek, bekend als "palingsound". Dat is niet verwonderlijk aangezien Volendam al heel lang een geschiedenis heeft als vissersgemeenschap. The Cats, een lokale band, genoot in de jaren zestig zowel in Nederland als daarbuiten een enorme populariteit. BZN, een andere band uit Volendam, werd eind jaren zestig en begin jaren zeventig beroemd. In 1995 zong BZN een duet met de 10-jarige Jan Smit, die in zijn eentje snel beroemd werd. De 3JS en Nick & Simon hebben door de jaren heen allemaal deelgenomen aan live optredens.



Volendam staat bekend als een vissersgemeenschap. Hierdoor kun je genieten van verse vis van de visboer. Je kunt hier onder andere kibbeling, paling en haring eten. De beste tijd voor haring is vanaf Juni. Wil je eens genieten van de echte verse vis van Volendam? Dan is dit de beste tijd om te gaan!