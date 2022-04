Vrouwenbond sluit seizoen af

Het bestuur van de Vrouwenbond organiseert jaarlijks acht avonden in de Jozef. Bij het zeer geslaagde dagje uit werd een bezoek gebracht aan de tulpenkwekerij van Siem Munster in Slootdorp. Daarna was een rondtoer door de polder, gevolgd door een overdadige lunch bij van der Valk in Wieringerwerf.

Na een 5D vlucht over Nederland bij This is Holland in Amsterdam en een bezoek via de pont aan het vernieuwde centraal station terug naar Volendam, werd de dag afgesloten in het Jozefgebouw met enkele hapjes en drankjes.

Vrijdag was de laatste bijeenkomst van het seizoen, die, zoals gewoonlijk, werd afgesloten met een warm en koud buffet. Zowat alle leden waren aanwezig en zij lieten zich de verschillende lekkernijen goed smaken.