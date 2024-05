Partner content

Waar kun je het best een dagje uit in eigen land?

Veel mensen gaan tijdens de zomer naar het buitenland. Vaak vergeten we wat voor mooie plekken Nederland wel niet te bieden heeft. Vandaar de tip: ga eens een dagje uit in eigen land en ontdek de schoonheid van ons kleine kikkerlandje.

Giethoorn

Een mooi voorbeeld van een geweldig dagje uit is Giethoorn. Er is hier enorm veel te zien en te beleven. Je kunt bijvoorbeeld een bootje huren giethoorn. Er zijn verschillende plekken waar je dit kunt doen. Of leer meer over de geschiedenis van deze bijzondere plek. Er zijn verschillende musea die je meer kunnen vertellen over het ontstaan van Giethoorn. Wist je bijvoorbeeld dat Giethoorn een edelstenen museum heeft? Dit is de perfecte plek voor wetenschap- en natuurliefhebbers. Nog een laatste tip: trek je wandelschoenen aan en laat je auto buiten het dorp. Giethoorn heeft namelijk geen straten, maar hele mooie bruggetjes waar je over kunt wandelen of fietsen.



Het waddengebied

Natuurliefhebbers opgelet! Dit is de plek waar je moet zijn als je van wandelen en fietsen in de natuur houdt. Het waddengebied is maar liefst tot werelderfgoed door UNESCO. Bezoek de verschillende eilanden en geniet van elke pracht en eigenheid die de 5 eilanden te bieden hebben. Met als kers op de taart: het wadlopen! Dit is de ultieme manier om het waddengebied te ervaren. Doordat het wad is drooggevallen, kun je er over de zeebodem wandelen. Dit is zeker een ervaring die onvergetelijk is.



Foodhallen

Naar een foodhal gaan is het ideale uitje voor de echte fijnproevers onder ons. In verschillende steden in Nederland zijn er veel foodhallen te vinden, waar je je smaakpapillen aan het werk kan zetten. Van gezellig borrelen tot lunchen, of zelfs boodschappen doen. Een foodhal is een plek waar enorm veel restaurantjes, winkeltjes en cafés zitten. Er zal dus altijd een leuke plek tussen zitten waar jij lekker met je vrienden kunt genieten. Ga je vandaag voor Grieks, Chinees of juist iets totaal anders. De keuze is reuze en er valt enorm veel te proeven en uit te proberen. Zeker een leuke aanrader voor een dagje uit. Dit zijn natuurlijk maar een paar ideeën voor een dagje weg in eigen land. Maar er is zoveel meer te zien. Ga zelf eens opzoek en wees creatief. Dan ontdek je dat Nederland helemaal niet zo verkeerd is en we eigenlijk niet naar het buitenland hoeven te vluchten in de zomer. Viva holandia!