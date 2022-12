Partner content

Waarom een deurgordijn het hele jaar door uitkomst kan bieden

We kennen ze allemaal wel; deurgordijnen oftewel vliegengordijnen. Ze zijn er in allerlei materialen, kleuren, afmetingen en oorspronkelijk bedoeld om vliegen buiten de deur te houden. Het is een echt lente- en zomerartikel, omdat in deze periode de meeste vliegen rondvliegen en graag een kijkje willen nemen in onze gezellige huizen. Wij zitten niet te wachten op deze binnenkomers en zorgen er maar al te graag voor dat ze buiten blijven doormiddel van een hor of vliegengordijn. Vaak wordt een vliegengordijn na de zomer weer opgeborgen, maar wist je dat ze het hele jaar door uitkomst kunnen bieden? En dan niet tegen vliegen, maar voor hele andere doeleinden die ik graag even met je doorneem.

Tegen inkijk

Niets is vervelender dan inkijk in je woning en vooral als je aan een drukke weg woont. Er zijn verschillende manieren om inkijk tegen te gaan en een deurgordijn is er één van. Nu denk je misschien aan een groot grof deurgordijn die je niet voor je ramen wil hangen, maar er zijn hele delicate gordijnen zoals draadjesgordijnen. Dit zijn hele dunne draadjes die een heel mooi effect geven. Doordat ze zo dun zijn ziet er heel decoratief uit en komt er nog genoeg licht naar binnen.

Als roomdivider

Er zijn situaties waarin je graag ruimtes van elkaar wil scheiden en een deur geen mogelijkheid is. Denk bijvoorbeeld aan een studentenkamer waarin de woon- en slaapkamer in één ruimte zijn, of een slaapkamer waar twee kinderen slapen. Maar het kan ook zijn dat je de keuken van de woonkamer wil scheiden of in de huidige woonkamer graag een soort werkkamer wil creëren. Een deurgordijn is een hele goede optie om een ruimte op te splitsen en het voordeel hiervan is dat het luchtig en licht blijft en je kan er zo nodig gewoon doorheen lopen. Er zijn verschillende soorten deurgordijnen geschikt en als eerst kom ik terug op de draadjesgordijnen die geschikt zijn tegen inkijk, maar ook geweldig zijn als roomdivider. Enkele andere opties zijn kraalgordijnen of bamboegordijnen. Deze zijn iets grover dan draadjesgordijnen, maar geven een hele andere sfeer.

Als decoratie

Een vliegengordijn kan ook heel leuk zijn als decoratie. Bepaalde materialen doen het heel goed als decoratie in een woning en er zijn zelfs vliegengordijnen met een print waardoor je ze decoratief aan de muur kunt hangen. Wat helemaal weer hot is, is de trend uit de jaren 70, de Macrame vliegengordijnen. Dit is een bijzondere knooptechniek en geeft een bepaalde 70’s sfeer in je ruimte.

Denk ook eens aan een vliegengordijn aan de muur in de tuin, bijvoorbeeld tegen de schuur of onder de veranda. Misschien heb jij een bepaald thema of sfeer in de tuin zoals een Mexicaans tintje. Dan is het heel leuk om een vliegengordijn met druk gekleurde print op te hangen.

Zoals je leest zijn er tal van opties om deurgordijnen het hele jaar door te gebruiken. Welke heeft jouw voorkeur?