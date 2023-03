Partner content

Waarom een goede nachtrust zo belangrijk is

Iedereen heeft gemiddeld zo'n 7 tot 9 uur slaap nodig om goed te kunnen functioneren. Een nachtje slecht slapen kan al een impact zijn op je humeur en je prestatie. Meerdere nachten achter elkaar slecht slapen is dan ook ongezond en is een ware aanslag op je gemoedstoestand. Soms kun je wakker liggen omdat je problemen hebt of omdat je je zorgen maakt. Ook kan het zijn dat je slecht slaapt omdat je bed niet comfortabel is of niet voldoende ondersteuning biedt. Dan is het tijd om te kijken of je huidige matras nog wel van goede kwaliteit is. Voor vele is de zoektocht naar het juiste matras een nachtmerrie. Je moet meerdere zaken afgaan en diverse matrassen uittesten. Gelukkig heb je nu ook een aanpasbaar matras. Deze kun je in 120 dagen testen en je kunt het matras zelf harder of zachter maken. Zo zit er altijd wel een fijne hardheid tussen waar jij comfortabel op kunt slapen.

Een betere presentatie op het werk

Wanneer je slecht slaapt ben je minder gefocust en presteer je slechter op het werk. Dit is vervelend voor jou en voor je collega's en je baas. Daarom is een goede nachtrust van essentieel belang. Slaap je al jarenlang in hetzelfde bed of op hetzelfde matras? Dan is het hoog tijd om hier verandering aan te brengen. Een fijn matras dat de juiste ondersteuning biedt, kan zorgen voor een veel betere nachtrust. Wanneer jij 's ochtends uitgerust wakker wordt, heb je veel meer energie voor de rest van de dag. Hierdoor kun je alle werkzaamheden op het werk prima aan en presteert je beter.

Meer energie door de dag heen

Naast dat je naar het werk gaat, heb je wellicht ook andere activiteiten of verplichtingen. Misschien ga je naar de sportschool, moet je de kinderen ophalen en wegbrengen of heb je een verjaardag. Het is dan erg vervelend als je hier geen energie voor hebt. Vaak komt dit door een gebrek aan slaap. Wanneer je jouw huidige bed niet wilt vervangen en je huidige matras nog vrij nieuw is, kun je kiezen voor een topper matras. Dit is een dun matras dat je boven op je eigen matras kunt leggen voor meer comfort. Dit matras zorgt voor meer ondersteuning of maakt je huidige matras wat harder of juist zachter. Door een topper matras aan te schaffen kun je jouw slaapcomfort direct verhogen, zonder dat je een grote uitgave hoef te doen of je volledige bed of matras hoeft te vervangen.