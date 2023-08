Partner content

Waarom investeren in een goede kwaliteit verf?

Als u verf gaat kopen, kan het best lastig zijn om een keuze te maken tussen de verschillende soorten en merken. Want zit er daadwerkelijk verschil tussen een huismerk verf en een professionele verf? Wij zochten het voor u uit!

Wat is het verschil tussen een huismerk en professionele verf?

Het eerste wat u waarschijnlijk opvalt is dat een huismerk verf een stuk goedkoper is dan een professionele verf. Hoewel het verleidelijk is om voor de goedkoopste optie te gaan, is dit niet altijd verstandig. Als u grote oppervlaktes gaat schilderen, zijn er namelijk ook andere zaken waar u op moet letten. Denk hierbij aan de dekking en de levensduur. Een goede kwaliteit verf - zoals sikkens muurverf - biedt een goede dekking waardoor u een muur maar van één of twee lagen verf hoeft te voorzien. U geniet bovendien jarenlang van een mooi resultaat. Bij een huismerk heeft u meer lagen verf nodig om een strak resultaat te krijgen én de verf zal waarschijnlijk veel sneller afbladderen.

Samenstelling van de verf

Hoe komt het dat een professionele verf een betere dekking en langere levensduur heeft dan een huismerk verf? Dat is simpel: door de samenstelling van de verf. Zo bevat een professionele verf bepaalde bindmiddelen en hulpstoffen die de duurzaamheid van de verf vergroten. De verf zal hierdoor minder snel afbladderen. Een goed voorbeeld van een belangrijk ingrediënt in professionele verf is silicium. Silicium zorgt er onder andere voor dat de verf is bestand tegen Uv-stralen. Dit is van groot belang als u buiten gaat schilderen. Tot slot zorgt de samenstelling van een goede kwaliteit verf ervoor dat u snel én strak kunt schilderen. Dit in tegenstelling tot sommige huismerk verven waarbij u eindeloos moet strijken om een egale laag te krijgen.

Creëer een professioneel resultaat

Een huismerk verf is prima geschikt voor particulieren die één of twee muurtjes gaan schilderen. Ook voor oppervlaktes waarbij de kwaliteit minder belangrijk is (zoals op de rommelkamer of in de schuur) is een goedkopere verf een interessante optie. Professionals of mensen die een grote schilderklus op de planning hebben staan, kunnen echter beter investeren in een goede kwaliteit verf. U bent dankzij de goede dekking sneller klaar en geniet langer van het resultaat. Hoewel professionele verf meer kost, zult u onder de streep minder geld kwijt zijn. Zeker als u een professional bent die een arbeidsloon berekent en garantie op het schilderwerk biedt. Let goed op de grondstoffen (hieraan kunt u aflezen of een verf daadwerkelijk van goede kwaliteit is) en kies voor een verf die fijn werkt. Zo weet u zeker dat u een mooi en professioneel resultaat creëert!