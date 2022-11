Partner content

Waarom is een Apple Watch een must-have?

De tijd dat je een horloge enkel gebruikte om de tijd te checken is allang voorbij. Met de Apple Watch maak je namelijk een heus modestatement én kun je allerlei andere functies ontdekken. Deze functies dragen bij aan een gezonder en makkelijker leven. Lees in dit blog waarom een Apple Watch een must-have is.

Creëer verschillende looks

Wil jij niet elke dag hetzelfde horloge om je pols dragen? De Apple Watch speelt daar handig op in door te werken met verschillende (los verkrijgbare) bandjes. Deze bandjes bevestig je in een handomdraai aan de Apple Watch. Je kunt dus naar hartenlust variëren met verschillende bandjes en stijlen. Koop bijvoorbeeld een apple watch 8 bandje die speciaal ontworpen is om te dragen tijdens het sporten. Dit bandje zit extra comfortabel en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Na het sporten kies je bijvoorbeeld voor een hip gevlochten bandje of een chique stalen bandje. Dit bandje past perfect bij jouw outfit en stijl. Bij 123watches.nl heb je een ruime keuze met verschillende bandjes. Wedden dat je hier een mooi bandje vindt waar jij een modestatement gaat maken?

Inzicht in je gezondheid

De Apple Watch is niet alleen mooi, maar ook praktisch als je je gezondheid goed in de gaten wilt houden. Check bijvoorbeeld je hartslag, slaaproutine, cyclus en het aantal stappen dat je hebt gezet. Daarnaast kan de Apple Watch je een reminder geven, bijvoorbeeld als het tijd is om een glas water te drinken of je medicatie te nemen. De Apple Watch houdt je up-to-date over je gezondheid en kan een heus maatje vormen tijdens een work-out. Zo houdt de Apple Watch onder andere de tijd bij en kan hij je helpen om je vaste parcours sneller af te leggen. Samen bereik je je doelen! Je kunt de Apple Watch zelfs onder water gebruiken. Ben je in gevaar? De Apple Watch staat voor je klaar en kan direct de hulpdiensten inschakelen.

Communiceren met de buitenwereld

Communiceren met de buitenwereld doen we het liefst de hele dag door. De Apple Watch geeft je de mogelijkheid om andere devices te bedienen en telefoontjes te beantwoorden. Ook krijg je een melding als je een e-mail of een berichtje ontvangt op je telefoon. Deze functies zijn extra handig als je tijdens het sporten je telefoon liever thuis wilt laten of niet kunt bedienen. Je hoeft je telefoon namelijk niet in de buurt te hebben om de Apple Watch te kunnen gebruiken. Uiteraard kun je met de Apple Watch ook muziek luisteren, contactloos betalen, Siri inschakelen voor hulp, apps bedienen en routeaanwijzingen ontvangen. Zo houd je alle belangrijke functies direct bij de hand. Wel zo makkelijk, is het niet?