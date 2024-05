Partner content

Warm water zonder gas: de mogelijkheden

We moeten eraan geloven dat fossiele brandstoffen langzaam opraken. Een beetje een eng vooruitzicht misschien, maar gelukkig zijn er steeds meer oplossingen voor warm water zonder gas. Laat een expert eens naar jouw huis kijken. Wat zijn bij jou thuis de mogelijkheden? Niet in alle huizen is het mogelijk om volledig van het gas af te gaan, maar misschien kun je een heel eind komen. Dit zijn de verschillende manieren waarop je zonder gas toch van warm water kunt genieten.

Een doorstroomverwarmer

Een doorstroomverwarmer is een spiraalvormige buis waar het koude water uit de leiding verwarmd wordt door elektrische verwarmingselementen. Je plaatst een doorstroomverwarmer afzonderlijk in elke ruimte waar je warm water nodig hebt. Een doorstroomverwarmer is met een rendement van 98% een duurzaam alternatief op water dat door gas verwarmd wordt. Bovendien is met een doorstroomverwarmer je water direct warm wanneer het uit de kraan komt. Omdat het niet eerst hoeft op te warmen, verspil je uiteindelijk een stuk minder water.



Een zonneboiler

Ook een zonneboiler van cvkoopjes.nl is een duurzaam alternatief voor warm water door gas. In de meeste gevallen genereert een zonnecollector op het dak, of een warmtewisselaarplaat, warmte die in de boiler het water kan verwarmen. Een win-win-situatie; je bent namelijk niet alleen van het gas af, maar gebruikt ook nog eens duurzaam gewonnen elektrische stroom. Met een zonneboiler kun je enorm veel energie opwekken als de zon schijnt. Op die manier kun je dus energie gebruiken die steeds weer aangevuld wordt. Je kunt tot 50-60% in je warmwaterbehoefte voorzien. Ook bespaar je flink op je rekening, want je hoeft gemiddeld wel 50% minder uit te geven aan warm water. In veel gevallen kun je voor het aanleggen van een zonneboiler in huis een subsidie krijgen vanuit de gemeente. Een zonneboiler is dus niet alleen aantrekkelijk vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar is ook financieel gezien een goede keuze.



Een elektrische boiler

Een elektrische boiler werkt heel simpel: het produceert warmte door elektriciteit. Er wordt hier geen gebruik gemaakt van gas of andere fossiele brandstoffen, maar wel ontzettend veel elektriciteit. Hoewel het niet heel duur is om een elektrische boiler aan te schaffen en te installeren, is het wel duur in verbruik. Het is dus sterk aan te raden om je elektrische boiler te combineren met zonnepanelen. Dan ben je na een paar jaar een stuk goedkoper uit.



Een warmtepompboiler

De laatste optie om in huis van het gas af te gaan is de zogenoemde warmtepompboiler. De warmtepompboiler is duurder in aanschaf dan de elektrische boiler, maar is in gebruik een stuk duurzamer. Een warmtepompboiler onttrekt warmte aan de omgeving. Dat kan de lucht in huis zijn, maar ook de buitenlucht. Er is echter één heel groot nadeel aan een warmtepompboiler: ze zijn gigantisch. Mensen die klein wonen kunnen hier dus helaas niks mee. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om aan warm water te komen zonder daarvoor gas nodig te hebben. Welke mogelijkheid past het best bij jouw huishouden? Doe goed onderzoek en laat je adviseren door een expert om van het gas af te stappen!