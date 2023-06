Partner content

Wat is een letselschadeadvocaat?

Een fietser die wordt aangereden, iemand die wordt gebeukt in zijn Biro, een automobilist die niet uitkijkt waardoor jij van je scooter valt… Het verkeer kan soms gevaarlijke situaties veroorzaken, en hoewel jij misschien altijd goed uitkijkt, zijn er altijd twee nodig die dit doen om te voorkomen dat er ongelukken ontstaan. En soms, helaas maar waar, word je dan toch de dupe van iemand die zijn spiegels niet goed heeft ingesteld, dagdromend achter het stuur zit, of druk in gesprek is met zijn of haar partner op de bijrijdersstoel. En dan…? Wat is een logische vervolgstap als jij door iemand bent aangereden? Lees snel met ons mee, we leggen je graag uit wat te doen!

Neem een letselschade advocaat in de arm!

Wanneer je in een ongeluk verwikkeld raakt, waarvan de schuld van de botsing bij een ander ligt, dan kan je hiervoor een letselschade advocaat inschakelen. Een letselschade advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in het verhalen van schadevergoeding voor slachtoffers van een botsing of ongeval. De advocaat kan je bijstaan bij het claimen van schadevergoeding die je nodig hebt om de gevolgen van het ongeval te kunnen dragen.

Wat voor diensten komen bij een letselschade advocaat kijken?

De diensten die een letselschade advocaat aanbiedt zijn erg divers. Zo zal de advocaat eerst samen met jou de feiten van het ongeluk in kaart brengen en bepalen wie aansprakelijk is voor de schade, zoals bijvoorbeeld schade aan kleding, aan het voertuig, en natuurlijk de letselschade. Vervolgens zal de advocaat een schadeclaim opstellen waarin alle schade die je hebt geleden wordt opgenomen.

De schadeclaim zal worden verstuurd naar (de advocaat van) de tegenpartij. Daarnaast zal de verzekeraar van de tegenpartij op de hoogte worden gebracht over de schadevergoeding. De advocaat zal zich hierbij richten op alle kosten die als gevolg van het ongeluk gemaakt zijn. Medische kosten worden zeker in acht genomen, maar je kan ook denken aan verlies van inkomsten of kosten voor eventuele huishoudelijke hulp.

Na het ongeluk krijg je met meer zaken te maken dan alleen de verzekeringsclaim. Gelukkig kan jouw letselschade advocaat je hierbij ook goed ondersteunen; de advocaat zal je helpen met het regelen van praktische zaken. Hierbij kan je voornamelijk denken aan praktische zaken, zoals het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente, het voorschot op de schadevergoeding of het aanvragen van een uitkering bij de UWV.