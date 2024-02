Partner content

Wat is schuimbeton?

Overweeg je een renovatie van je huis? Dan is het verstandig om te kiezen voor de installatie van een schuimbetonvloer. Deze vloersoort - samengesteld uit een mix van cement, water, schuimvormend middel en lucht - vormt de ideale oplossing voor wie op zoek is naar een vloer met uitstekende isolatie-eigenschappen. Schuimbeton draagt bij aan een verbetering van het energielabel van je woning en is bovendien effectief in het elimineren van ongewenste geuren. In dit artikel vind je alle informatie over schuimbeton.

Wat zijn de voordelen van schuimbeton?

Het is voordelig in prijs;

Het biedt uitstekende isolatie-eigenschappen;

Het is zeer licht van gewicht, terwijl het toch aanzienlijke sterkte biedt;

Het helpt vocht en schimmelvorming te voorkomen;

Het is milieuvriendelijk en kan volledig worden gerecycled;

Het heeft een lange levensduur;

Het kan al binnen 48 uur na het aanbrengen worden belopen.

Als je een kruipruimte in huis hebt, is die niet meer toegankelijk nadat je deze laat volstorten met schuimbeton. Let daarom goed op voor welke ruimtes schuimbeton wel en niet toepasselijk is.

Hoe lang duurt het voor een schuimbetonvloer droog is?

Schuimbeton wordt meestal na twee tot drie dagen hard genoeg om op te lopen. Maar als het schuimbeton dikker is, duurt het langer om hard te worden. Ook zaken zoals hoe vochtig of warm het is, kunnen de tijd die het nodig heeft om te drogen beïnvloeden. Het is slim om hierover advies te vragen aan de persoon die je project begeleidt, zodat alles goed verloopt.

Wie kan een schuimbetonvloer plaatsen?

Woodstock Vloeren begrijpt hoe belangrijk een goede vloer is voor je droomhuis. Dit geldt zowel voor nieuwe huizen als voor renovaties. Het ervaren team zorgt voor sterke, mooie vloeren die goed passen bij wat jij wilt. Woodstock Vloeren kan zelfs schuimbeton met vloerverwarming installeren. Met Woodstock Vloeren kun je beginnen met het bouwen van een stevige basis voor je huis. Je kunt vrijblijvend een offerte aanvragen of meer informatie krijgen door contact op te nemen of de website te bezoeken. Laat Woodstock Vloeren de basis van je huis zijn!