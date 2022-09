Partner content

Wat kun je doen als je last hebt van migraine?

Migraine is een serieus hersenziekte, waarbij de persoon hevige hoofdpijn ervaart. De hersenziekte bestaat uit aanvallen, die vaak beginnen met het zien van vlekken of het voelen van tintelingen in het gezicht. Tijdens een aanval is het voor de persoon bijna onmogelijk om iets te ondernemen. Maar wat kun je nu doen om de pijn te verlichten? Of zijn er methodes om een aanval vooraf te voorkomen? In dit artikel lees je wat je het beste kunt doen tijdens een aanval en hoe je het beste een aanval kunt vermijden. Zo ben je voorbereid wanneer je een migraine aanval voelt aankomen.

Wat voel je tijdens een aanval?

Om vooraf een migraine te voorkomen, is het belangrijk om te weten hoe voelt migraine nou eigenlijk? Zoals eerder besproken begint het vaak met het zien van vlekken of tintelingen in het gezicht. Tijdens een aanval zijn er typerende kenmerken, die voor veel mensen hetzelfde zijn. Zo kan een aanval tussen de vier uur, of drie dagen duren. Tevens ervaart men de pijn als heftig of bonkend, waarbij de pijn vaak aan één kant zit. De pijn kan erger aanvoelen wanneer men beweegt, waardoor de persoon weinig tot niks kan ondernemen. Daarnaast komen verschijnselen zoals braken of overgeven, of gevoeligheid voor licht en geluid vaak voor tijdens een aanval.

Als een aanval tot een einde is gekomen, zijn er klachten die na afloop van een migraine aanval kunnen voorkomen. Zo kunnen de klachten achteraf nog enkele uren of zelfs dagen daarna aanblijven. De persoon is na een aanval vaak moe en heeft moeite om de aandacht vast te houden. Hoe vaak een migraine aanval terugkomt, is voor iedereen verschillend. Zo hebben sommige personen het twee keer per jaar, andere twee keer per maand.

Wat te doen om een aanval te voorkomen?

Gelukkig zijn er methodes om de kans op een aanval te verminderen. Zo worden er hieronder migraine tips gegeven. Belangrijk is om genoeg gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen en daarnaast een goede nachtrust te ervaren. Probeer zo min mogelijk stress toe te laten. Daarnaast is het belangrijk om niet zomaar te stoppen met koffie drinken (een cafeïne tekort kan het namelijk triggeren) en op te passen wanneer je een alcoholisch drankje nuttigt. Met name rode wijn (vanwege sulfiet), heeft een grotere kans dat het een aanval opwekt.

Kortom, een migraine aanval is een serieuze ziekte, waarbij de persoon vrijwel niks meer kan ondernemen. Door je daarnaast aan bovenstaande tips te houden, is het mogelijk om de kans op een aanval te verminderen.