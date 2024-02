Partner content

Wat staat er op de Paastafel met de brunch?

Eind volgende maand is het alweer zover: Dan is het weer Pasen. Voor veel mensen is dat toch een gezellig samenzijn met familie of vrienden tijdens een Paaslunch of Paasbrunch. Weet jij al wat je dit jaar op de Paastafel zet? in dit artikel volgen enkele suggesties.

Ideeën voor de paasbrunch

Eigenlijk hebben we de kerstboom nog maar net ontmanteld en nu staat het volgende gezellige familiefeest alweer voor de deur: Pasen. In 2024 valt dat op zondag 31 maart en maandag 1 april. Traditioneel zijn de paasdagen dagen waarop we onze familie en vrienden zien tijdens een Paasbrunch. Ga jij dit jaar deze Paasbrunch organiseren? Dan zijn hier wat ideeën voor de paasbrunch.



Ei hoort erbij

Een ei hoort erbij! Een bekende slogan die we allemaal kennen. Maar wanneer is het nou toepasselijker dan tijdens Pasen? Eerst Paaseieren zoeken en dan met zijn allen aanschuiven aan de Paasbrunch. En dan wil je natuurlijk wel ei betrekken in de gerechten die je tijdens die brunch serveert. Dat kan met een al dan niet beschilderd hard gekookt ei, maar er zijn natuurlijk ook diverse gerechten die je kunt maken waar ei in verwerkt is. Denk aan een omeletwrap, eggy bread of eisoldaatjes. Ook een (zelfgemaakte) eiersalade doet het natuurlijk altijd goed bij een paasbrunch.



Ook brood hoort erbij

Wat natuurlijk tijdens elke brunch en dus ook de paasbrunch niet mag ontbreken zijn broodjes. Maar dan bedoelen we wel speciale, lekkere broodjes. Natuurlijk serveer je Paasbrood: rijkelijk gevuld met rozijnen, amandelspijs en eventueel nootjes. Een goede paasbrunch vraagt echter ook om keuze, dus kun je dit aanvullen met andere knapperige, luxe broodjes. Denk daarbij aan bijvoorbeeld kaiserbroodjes, die je zou kunnen vullen met roerei en knapperig spek of feestelijke bagels die je natuurlijk weer kunt voorzien van allerlei beleg zoals gerookte zalm met truffelmayonaise of eieren. Ook een versie met geitenkaas, komkommer en kalkoenfilet zal zeker in de smaak vallen bij je gasten. Wil je nog meer opties? Denk dan aan broodjes met makreelsalade en ruccola of een vegetarische optie zoals een broodje met hummus, aubergine en spinazie. Tip: Zet ook gewoon wat onbelegde broodjes neer zodat de gasten zelf hun beleg kunnen kiezen uit de opties die je op tafel zet.



Gezonde opties

Wil je ook gezonde opties bieden? Dan zijn er diverse mogelijkheden met fruit die er gezellig en leuk uitzien. Daarbij noemen we als voorbeelden fruitspiesjes voorzien van diverse, frisse vruchten. Heb je kinderen bij de paasbrunch? Laat ze de spiesjes dan zelf maken! Leuk om te doen en het houdt ze bezig. Een andere optie met fruit is een smoothie. Gezond, fris en lekker.



Zoete opties

Een keer flink zondigen en toch zoet, en dus minder gezond, eten mag best een keer. Naast de overbekende chocolade paaseieren, die het vooral bij kinderen goed doen, kun je ook denken aan populaire zoetigheid zoals bijvoorbeeld cinnamon rolls of worteltaart met chocolade eitjes. Een heerlijke taart, geserveerd als toetje doet het natuurlijk ook altijd goed. Wat dacht je van citroentaart met aardbeien?



Vegan paasbrunch

Ben jij of je gasten vegan? Ook dan kun je een heerlijke paasbrunch op tafel zetten! We geven enkele voorbeelden. Hou je van soep? Denk dan aan wortelsoep met citroengras of een Aziatische pompoensoep. Wil je warme opties? Dan kun je denken aan röstirondjes, gebakken in zonnebloemolie. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden met vleesvervangers zoals vegan kipburgers of vegan balletjes.



Het oog wil ook wat

De liefde gaat door de maag. Je gasten zullen de gerechten van jouw paasbrunch erg waarderen en het zal zeer gezellig worden - mede dankzij jouw kookkunsten en voorbereiding. Bedenk echter dat het oog ook wat wil. Zeker als het aankomt op gezelligheid. Vergeet dan ook niet de tafel stijlvol en gezellig te dekken. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van bloemen - om het voorjaarsgevoel een extra boost te geven - of door de tafel te decoreren met paaseieren in allerlei kleuren en patronen. Zo benadruk je de paassfeer nog wat extra.



Wat het ook wordt, we wensen je een gezellig Paasfeest met vrienden en familie en eet smakelijk!