Wat zijn de voordelen van een robotstofzuiger?

Stofzuigen is voor veel mensen niet hun favoriete hobby. Toch moet het regelmatig gebeuren, om te voorkomen dat je huis een stofnest wordt. Gelukkig worden we weer geholpen door de moderne techniek en kun je door middel van een robotstofzuiger de woonkamer volautomatisch laten stofzuigen. Een robotstofzuiger is niet alleen handig voor diegenen die een hekel aan stofzuigen hebben. Een robotstofzuiger biedt ook best veel voordelen.

Hoe werkt een robotstofzuiger?

Een robotstofzuiger werkt volledig autonoom. Dit houdt in, dat je helemaal niets hoeft te doen om de stofzuiger aan de gang te krijgen. Je hoeft zelfs niet eens thuis te zijn. De stofzuiger zit in het basisstation. Hier wordt deze opgeladen, zodat er verder geen stroomkabels nodig zijn. Je stelt een programma in wanneer het apparaat aan de slag moet. Zelf stofzuig je misschien maar eenmaal of tweemaal per week? Een robotstofzuiger zet je desgewenst iedere dag aan het werk. Als je op dat moment aan het werk bent, dan heb je niet eens door dat je huis netjes stofvrij gehouden wordt. Lijkt dit je wat? Bekijk dan de beste koop robotstofzuiger en zie welk model het beste voor jouw huishouden is.

Je hoeft minder vaak zelf te stofzuigen

De reguliere stofzuiger kun je nog niet de deur uitdoen met een robotstofzuiger. Je zult toch af en toe nog zelf aan de gang moeten. Plinten, lampenkampen of de bovenverdieping worden uiteraard niet door een robotstofzuiger gedaan. Als je de robotstofzuiger dagelijks de benedenverdieping laat stofzuigen, dan hoef jij minder vaak de zelf aan de gang. Bovendien is de vloer beneden altijd schoon.

Een uitkomst bij huisdieren

Iedereen kent het probleem met honden en katten in huis: de dierenharen. Eigenlijk moet je met een hond in huis, iedere dag stofzuigen en soms zelfs meerdere keren per dag. Al die keren dat jij normaliter met de stofzuiger in de weer moet om hondenharen op te zuigen, laat je dit nu door de robotstofzuiger doen. Programmeer de robotstofzuiger op het moment dat jij op het werk zit, dan stap je ´s avonds altijd een hondenharenvrij huis in. En de hond? Die zal op een gegeven moment wel aan de stofzuiger wennen als deze uit het basisstation komt. Ben je opzoek naar een dergelijk exemplaar, zoek dan even op ‘robotstofzuiger dierenharen’.

Eindelijk wordt er onder meubels gestofzuigd

Kasten, de bank en/of fauteuil zijn typische meubels waar je met een steelstofzuiger maar lastig onder kunt komen. Met als gevolg dat als je ooit de bank of een kast verschuift, er ladingen met stof tevoorschijn komt. Een robotstofzuiger is zeer compact. Als er voor een kast of bankstel geen obstakels staan, dan zal het apparaat ook onder deze lastige gebieden komen. De woonkamer wordt met een robotstofzuiger dus ook schoon op de plekken waar jij niet bij kunt.

Dweilen is ook mogelijk

Net zoals stofzuigen, zullen veel mensen net zo´n hekel hebben aan dweilen. Maar ook hier is een oplossing voor. Er bestaan tegenwoordig apparaten die én stofzuigen én dweilen. Het apparaat zuigt eerste de stof op en dweilt daarna direct het oppervlak. Hiermee verwijdert de robotzuiger zelfs de hardnekkige vlekken op de vloer. Bekijk hier de beste robotstofzuiger met dweilfunctie, als jij de vloer ook automatisch gedweild wilt hebben.