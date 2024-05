Partner content

Wat zijn dé zomertrends van dit jaar?

De zomer staat bijna voor de deur, dus het is tijd voor nieuwe kledingtrends. Elk jaar zijn er weer nieuwe trends die je overal in de winkels terug kunt vinden. Tijd om je zomer garderobe een update te geven. Maar wat zijn de nieuwe trends van deze zomer? We laten het je zien!

One of off shoulder tops

Zodra de zon weer begint te schijnen, mogen de schouders weer gezien worden. Deze zomer kan een one shoulder top of een off shoulder top niet ontbreken in je garderobe. Deze tops zijn stijlvol en passen bij bijna elke kledingstijl. Voor een casual stijl kun je een off shoulder top combineren met jeans en sneakers, maar ook staat het erg mooi op een rok met mooie sandaaltjes. De tops zul je in alle kleuren en prints terug kunnen vinden in de winkels dit jaar. Je mag hier lekker mee uitpakken! Een zomers streepje of bloemenprints maken je zomer outfit helemaal compleet.



Rokjes en skorts

In de zomer komen alle rokjes weer uit de kast. Een rok is de perfecte basis voor een zomer outfit. Een mooie maxirok of een korter rokje zijn met alles te combineren. Een mooie off shoulder top voor wanneer het warmer is, maar als het wat kouder is buiten is kan een trui of leuk jasje ook perfect in combinatie met een leuke rok. Dit jaar zullen we de plissérok veel terugzien, maar ook de denim rok is geliefd. Verder heeft iedereen een goede denim short nodig in zijn garderobe. Dit is altijd een goede basis voor elke zomeroutfit. Dit jaar is de high waisted paper bag look short populair, maar ook de strakkere fietsbroekjes blijven we terugzien. Ook de broekrokken en skorts, de broeken en korte broekjes die op een rokje lijken, kunnen niet ontbreken.



Linnen outfits met borduursels

Linnen kleding in de zomer zal altijd terugkomen. Het ziet er mooi en stijlvol uit en zit comfortabel en is luchtig. Perfect voor het warmere weer dus. Een mooi linnen set van een broek of rok met een mooie linnen blouse of blazer is perfect! Ook is een klassieke linnen jurk perfect. In combinatie met linnen zul je veel borduurwerk tegen gaan komen deze zomer. Zowel op jurkjes en tops, maar ook rokken en broeken zullen versierd worden met borduursels. Het past bij elke kledingstijl en staat ook nog eens elegant!