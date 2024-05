Partner content

Welke fiets past bij mij?

Fietsen is iets wat we in Nederland al lang en heel veel doen. Tegenwoordig is het hebben van een auto steeds onhandiger en duurder aan het worden en wordt de fiets een gebruikelijke manier om naar je werkplek of school te reizen. Afhankelijk van je behoefte kun je een passende fiets vinden bij jouw situatie, maar welke soorten fietsen zijn er nou eigenlijk? Lees verder voor meer informatie!

Fatbike

Een razendpopulaire term tegenwoordig, de ‘’Fatbike’’. Een fatbike is een fiets die is ontworpen om zowel op normale verharde wegen te rijden, als door onverharde en bijna onmogelijke paden te kunnen fietsen. Een fatbike heeft er geen moeite mee om zijn weg te vervolgen door los zand, sneeuw en/of modder. Fatbikes zijn fietsen met een wat dikker frame en aanzienlijk dikkere banden, waardoor ze dus bestand zijn tegen vele zware (weers)omstandigheden. Naast dat dit ontwerp erg functioneel is, ziet de fatbike er natuurlijk ook hartstikke stoer en opvallend uit. Ook zijn er tegenwoordig elektrische uitvoeringen van de fatbike, waardoor je er langere afstanden mee kunt fietsen. Voor sommige fatbikes gelden dan ook andere snelheidsregels dan voor andere fietsen. Bepaalde fatbikes zijn uitgerust met een gashendel waardoor zij een hogere snelheid kunnen begaan dan andere fietsen. Voor de meeste fietsen geldt een snelheid van 25 km/u op de openbare weg, terwijl bepaalde fatbikes met gashendel 45 km/u mogen rijden.



Vouwfiets

Een vouwfiets is een ideaal vervoermiddel als jij een fiets wilt met een geringe omvang. De vouwfiets kun je namelijk inklappen waardoor je deze ideaal kunt opbergen in een niet al te grote ruimte. Elektrische vouwfietsen perfect voor mensen die in de stad wonen en geen ruimte hebben om hun fiets te kunnen stallen, voor mensen zonder garage en voor de personen die op een hogere etage wonen. Deze fiets neem je gemakkelijk mee en is ook weer eenvoudig op te bergen. Nog een groot voordeel: een vouwfiets mag je gerust meenemen in het openbaar vervoer. Ga jij een groot stuk van je reis met de trein, maar heb je geen zin om het laatste stuk naar je school door de stad heen te lopen? De vouwfiets mag je zonder belemmering meenemen waar jij naartoe gaat.



Normale stadsfiets

Een normale stadsfiets is de meest verkochte fiets. Het is een standaard fiets voor dagelijks gebruik, met tal van verschillende vormen en maten. De stadsfiets kun je kopen met een zowel een terugtraprem, een trommelrem en ook met velgremmen. De fiets is ideaal voor dagelijks gebruik en om korte tot normale afstanden mee te fietsen. Mocht jij dicht bij je werkplek of school instelling wonen, dan is dit het perfecte vervoersmiddel voor jouw woon-en werksituatie.



Racefiets

Racefietsen kun je herkennen aan hun gebogen stuur en enorm dunne banden. Een racefiets is licht, aerodynamisch en comfortabel ontworpen zodat je er snel en fijn mee kunt fietsen. Grotendeels van de mensen koopt een racefiets om ermee te kunnen sporten, maar steeds meer mensen kopen ook een racefiets voor hun dagelijkse woon-werk verkeer. Doordat je er snel mee kunt fietsen en hierbij ook nog eens je ecologische voetafdruk verkleint, is dit een ideale fiets voor dagelijks gebruik. Welke fiets past bij jou?