Welke opties heb je als je je dak gaat isoleren?

Het isoleren van je dak is een van de belangrijkste manieren om je huis warm te houden tijdens de winter. Je dak isoleren voorkomt ook dat overtollige warmte je huis binnenkomt en helpt het in de zomer op een gematigde temperatuur te houden. In dit artikel geven we je een overzicht van de beste isolatie-opties voor je huis!

Stijve isolatieplaten

Deze duurzame schuimplaten zijn gemaakt van dichte vellen schuim met gesloten cellen, waaronder polyurethaan, polystyreen of polyiso. Harde isolatieplaten kunnen vrijwel overal in huis worden gebruikt, inclusief daken, kelders, woonruimtes en zolderruimtes. De drie belangrijkste soorten hardschuimisolatieplaten zijn polyisocyanuraat of polyiso, geëxtrudeerd polystyreen (XPS) en geëxpandeerd polystyreen (EPS). Schuim gemaakt van polyiso wordt meestal geleverd met een folie die dient als een stralingsbarrière. Het is de duurste van de drie, maar heeft ook de hoogste R-waarde. XPS-schuim is meestal blauw of roze van kleur en heeft een kunststof oppervlak. Net als polyiso is het ook waterbestendig. Het belangrijkste isolatiemateriaal van polystyreen is echter ontvlambaar en kan na verloop van tijd verslechteren bij blootstelling aan zonlicht. EPS lijkt erg op XPS, maar heeft een lagere R-waarde vanwege omringende holtes of ontbrekende isolatie. Het blijft echter een goede goedkope optie voor huiseigenaren met een beperkt budget. Steenwol platen kopen behoort ook nog tot de mogelijkheden, al zijn dit niet echt stijve isolatieplaten.

Spuitschuimisolatie

Een van de meest voorkomende en effectieve manieren om je dak te isoleren is met polyurethaan spuitschuim. Van deze gespoten kunststof is bekend dat deze zeer effectief is voor het afdichten van scheuren en voor het weerstaan van wind en hitte. Het schuim wordt aangebracht aan de onderzijde van je dakterras en direct op de leien en pannen. De sproeischuimisolatie bindt vervolgens de leien en tegels aan elkaar om te voorkomen dat ongewenst vocht, wind, warmte en koele lucht naar binnen sijpelt.

Losse of ingeblazen isolatie

Dit type isolatie is verkrijgbaar in glasvezel of cellulose en wordt vaak via een lange flexibele buis op moeilijk bereikbare plaatsen zoals een dak of onafgewerkte zolder geblazen. Terwijl beide opties zijn gemaakt van losse vezels van gerecyclede afvalstoffen, heeft cellulose een hogere R-waarde. Hoewel glasvezelisolatie kleine scherven glas bevat en vlam kan vatten of smelten, is ingeblazen glasvezel volledig brandwerend. Omdat cellulose van papier wordt gemaakt, is de kans groter dat het vlam vat. In tegenstelling tot glasvezel, is cellulose juist weer duurzamer doordat het niet wordt afgebroken of het zijn R-waarde verliest na verloop van tijd bij extreme temperaturen, waardoor het een betere optie is voor koudere klimaten.

Isolatiematten

Misschien wel het meest voorkomende type dak- en zolderisolatie is isolatie van matten. Hoewel isolatiematten van minerale wol een comeback maken, zijn deze rollen meestal gemaakt van glasvezel en zijn ze een van de goedkoopste isolatiematerialen. Verkrijgbaar in veel verschillende maten en gemakkelijk te vervoeren, wattenisolatie is ook doe-het-zelfvriendelijk. Deze rollen zijn vervaardigd en voorgesneden in verschillende maten om op de meeste plafondbalken en spanten te passen. Ze zijn direct verkrijgbaar bij elke bouwmarkt met grote dozen en zijn gemakkelijk te vervoeren.