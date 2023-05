XXL Yoga bij Yesy Yoga

Ben je op zoek naar een gezondere levensstijl? Heb je er genoeg van om altijd maar moe te zijn? Ben je je rugklachten helemaal zat? Moet je revalideren na een operatie? Of wil je afvallen? Dan is XXL yoga bij Yesy Yoga zeker iets voor jou!

,,Na vele jaren reizen ben ik weer terug in ons mooie dorp Volendam. Het was een geweldige tijd, waarin ik veel heb gezien, geleerd en ondernomen”, blikt Jessica Runderkamp terug op haar avontuur. ,,In Marbella heb ik samen met een cliënte XXL Yoga ontwikkeld. Door de populariteit van XXL Yoga werden we in Marbella benaderd door de Engelse krant 'Sur' en hebben we met een mooi artikel in die bekende krant gestaan. De effectiviteit en dynamiek van deze nieuwe yogavorm willen we hier voortzetten. XXL Yoga is toegankelijk en leuk voor iedereen. Of het doel nu ligt bij mobiliteitsproblemen of de wens om spiergroepen te vergroten: Samen kunnen we een behandelplan maken voor bijvoorbeeld rugklachten, tenniselleboog, pijnlijke knieën, astma, overgewicht, hernia of slijtage. Ook kunnen wij aan de slag met revalidatie na een operatie, zodat je snel weer fit wordt.” XXL Yoga wordt, indien nodig, heel langzaam opgebouwd. ,,Soms zelfs vanuit de stoel. Stap voor stap werken we naar het doel toe, op jouw tempo, zonder te forceren. Bij XXL yoga gebruiken we verschillende ademhalingstechnieken. We werken aan het vergroten van de lenigheid, gebruiken balans- en krachtoefeningen, detoxen en mediteren. De kracht van Yesy Yoga is dat we werken met privélessen zodat we optimale aandacht kunnen geven. Je kunt deze privélessen natuurlijk delen met je partner, buurvrouw, vriend of familielid. En wat ook ontzettend leuk is: een uurtje yoga met je gezin. Bewuste quality time zonder afleiding van bijvoorbeeld een telefoon. Daarnaast biedt Yesy Yoga tieneryoga, kinderyoga, easy-flow yoga, yin yoga, poweryoga, cursussen zwangerschapsyoga, mam & baby yoga, reconnective healing yoga, moxatherapie, meditatieworkshops en orthomoleculair voedingsadvies.”

,,Voor vragen kun je mij altijd bereiken via telefoon of e-mail!”

Jessica Runderkamp

Jessica@yesyyoga.com

www.yesyyoga.com

06-11383450