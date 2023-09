Vacature

(Zelfstandige) Retail elektromonteurs | Mazurel Installatietechniek

Na de vakantie toe aan een nieuwe uitdaging? Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar: (zelfstandige) retail elektromonteurs.

Onze werkzaamheden bestaan uit het realiseren van data- en elektrotechnische installaties in diverse bekende winkelketens. Tevens voeren wij onderhoud- & servicewerkzaamheden uit. Meer informatie en inzicht in onze werkzaamheden? Kijk eens op onze social media kanalen of stuur vrijblijvend een berichtje, de koffie staat altijd klaar.

Wij bieden:

Een afwisselende baan met een ruime mate van zelfstandigheid en ruimte voor ideeën en eigen inbreng;

Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen (wij zijn een erkend leerbedrijf);

Contract voor onbepaalde tijd, na gebleken geschiktheid en overeengekomen proeftijd;

Een auto van de zaak;

Een goed salaris met leuke extra's en teamuitjes;

Arbeidsvoorwaarden conform cao voor het Technisch Installatiebedrijf.

Sollicitaties en CV richten aan:

Mazurel Installatietechniek B.V.

t.a.v Cees Groot jr.

Impuls 51-53

1446 Purmerend

T: 06 536 777 50

E: ceesjr.groot@mazurel.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.