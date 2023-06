Partner content

Zo maak je deze zomer je tuin barbecue proof

Het is tijd om deze zomer je tuin barbecue proof te maken. Of je nu gaat kiezen voor een traditionele kolenbarbecue, of je wil moderniseren met een elektrische barbecue, er is een aantal dingen die je voor ogen moet houden voor het creëren van de perfecte barbecue setup.

Om te beginnen kan je denken aan de optimale locatie voor je barbecue. Wil je deze plaatsen op een terras of wil je deze liever neerzetten op gras? Ook het kiezen van het juiste materiaal is een belangrijk onderdeel. Denk niet alleen aan de barbecue maar ook aan wat je ervoor en ernaast wilt neerzetten. Kies je bijvoorbeeld voor een zweefparasol om je gasten te beschermen tegen de felle zon, of kies je voor een terrasoverkapping waar je eenvoudig meer bijkomende stoelen onder kwijt kan?

De locatie maakt ook al het verschil uit

Naast het juiste materiaal en de keuze voor de beste locatie, is het ook belangrijk dat je stilstaat bij de veiligheid van de barbecue. Kies voor materialen die bestand zijn tegen de warmte, zoals aluminium of staal, en bekijk of de voorschriften op het gebied van vuur gevaar in jouw tuin in acht worden genomen. Vergeet niet om een brandblusser in de buurt te hebben voor het geval er onverwacht een vlam uitlaat.

Wanneer je eenmaal de basis hebt gelegd, kun je je barbecue set-up aanpassen aan jouw stijl want esthetiek speelt ook een rol. Kies je bijvoorbeeld voor een elektrische barbecue die mooi op de muur gemonteerd kan worden, of wil je juist een klassieke kolenbarbecue? Ook hierin zijn vele verschillende modellen te vinden.

Wat kan er allemaal bij?

Naast de ruimtelijke aanpassingen aan je tuin, is het ook verstandig om te denken aan plekken waar je de bijbehorende accessoires zoals een kruk of tafel neer kunt zetten. Verder kun je denken aan handige extra's die de BBQ ervaring verrassen zoals bijvoorbeeld outdoor speakers of LED verlichting op verschillende plekken in je tuin.

Ondanks dat de optimalisatie van de barbecue ervaring belangrijk is, wees je ook bewust van de schoonmaak van het hele systeem. Zorg er daarom voor dat je na iedere gebruikte keer je barbecue even goed schoonmaakt als verwijder je bijkomende accessoires uit je tuin. Op deze manier kan jouw tuin niet alleen voor deze zomer maar ook voor toekomstige zomers lekker genoten worden!