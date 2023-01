Partner content

Zo ontdek je de beste zorgverzekeringen en vergoedingen in 2023

Het is december en dat betekent dat je weer zorgverzekering moet kiezen. Misschien staat je hoofd daar tussen al feestdagen door, niet helemaal naar. Toch is dit het moment om een zorgverzekering te kiezen voor 2023. Kies daarom voor het nieuwe jaar voor een frisse start met een zorgverzekering die bij je past en vergoedt wat je nodig hebt, maar ook eentje die scherp geprijsd is. Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er hulpmiddelen om de beste zorgverzekering te vinden.

Laat je helpen met kiezen.

Je hebt nog tot 31 december de tijd om een zorgverzekering te kiezen. Heb je dat nog niet gedaan? Help jezelf dan door naar Poliswijzer.nl te surfen om alles te lezen over de beste zorgverzekeringen en welke polissen en vergoedingen bij jou zullen passen. Door je op tijd in te lezen, heb je zekerheid welke zorgverzekering het zal worden en kun je op 31 december gewoon genieten van een paar oliebollen en champagne, terwijl je proost op het nieuwe jaar.

Zo kies je de beste zorgverzekering

Voordat je de Poliswijzer gebruikt, is het goed voor jezelf op een rijtje te zetten welke zorg je denkt te gaan gebruiken. Ben je een frequent bezoeker van bijvoorbeeld de fysiotherapeut omdat je een fysiek beroep hebt? Let daar dan zeker op bij het maken van je keuze. Ook als je nauwelijks dokters hebt gezien in de afgelopen jaren, moet je voor jezelf op een rijtje zetten, welke risico’s je wel zou kunnen lopen en of je daarvoor een premie wilt betalen. Je zou bijvoorbeeld je eigen risico kunnen verhogen als je weinig zorg nodig denkt te hebben. Zo kun je een korting krijgen op je premie.

De Poliswijzer staat voor je klaar

Kom je er zelf niet uit in je keuze? Dat is niet gek, want alle polissen en voorwaarden lezen van de vele aanbieders die actief zijn in Nederland is nauwelijks nog te doen. Met de Poliswijzer kun je onafhankelijk verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Kies zelf je meetlat en bepaal aan de hand van welke criteria je aanbieders met elkaar wilt vergelijken door na te denken over je eigen zorgbehoeften. Zo biedt Poliswijzer je een onbezorgde periode in de aanloop naar 2023.