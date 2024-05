Partner content

Zo tover je slaapkamer om tot een hotelkamer

Zou het niet heerlijk zijn om elke dag op vakantie te kunnen? Door de slaapkamer de uitstraling van een hotelkamer te geven, kun je het gevoel evenaren. Met deze tips tover je slaapkamer om tot een luxe hotelkamer!

Het bed in het centrum

In elke hotelkamer neemt het bed een centrale plek in. De bedden zijn daarbij vaak redelijk luxe, om gasten een echt vakantiegevoel te geven. Het eerste wat je daarom wilt doen is investeren in een luxe, comfortabel bed. Een belangrijk onderdeel daarvan is het matras, wat vaak ook het eerste is wat mensen testen als ze de hotelkamer binnen kopen. Je kunt een matras kopen dat voldoet aan de maatstaven van een hotelkamer, dat wil zeggen met pocketvering en kwalitatief koudschuim. Vervolgens kun je het bed aankleden met verschillende kussentjes, en een dekbedovertrek dat matcht met de kleuren en motieven van de rest van de ruimte. Tenslotte is een hotelbed niet compleet zonder een bedloper op het einde van het bed. Dit geeft het bed net dat beetje extra dat de hotelkamer look benadrukt.



De muur en de vloer

Ook het bekleden van de muur en de vloer zijn belangrijk voor het totaalplaatje. Om een warme uitstraling te creëren zijn hotelkamers vaak uitgerust met vloerbedekkingen en sfeervol behang. Lichtgekleurd behang met subtiele motieven is geschikt om een ruimte groter te laten lijken. Vaak hangt er ter decoratie een poster of schilderij boven het bed met een rustgevende of neutrale afbeelding. Daarnaast zijn hotelkamers meestal voorzien van een zacht tapijt. Niet alleen zorgt dit ervoor dat gasten ‘s morgens hun voeten op een warme ondergrond kunnen zetten, het dempt ook het geluid zodat het niet doordringt naar andere hotelkamers. Vind je vloerbedekking niet praktisch, kun je altijd kiezen voor een mooi vloerkleed om neer te leggen.



De gordijnen

Hotelkamers zijn, naast gordijnen, vaak voorzien van inbetweengordijnen. Dit zijn gordijnen waar je doorheen kunt kijken, maar waar je van buiten niet door naar binnen kunt zien. Deze inbetweengordijnen bieden hotelgasten privacy. De gordijnen zelf reiken vaak van het plafond tot aan de grond. Dit is om een optisch gevoel van ruimte te geven. Kies voor gordijnen van goed materiaal, dat stevig is en een zeer verduisterend effect heeft. Om in de verduisterde kamer ‘s avonds toch prettig te kunnen zitten, zijn hotelkamers meestal uitgerust met verschillende lampjes. Zo staan er lampjes op het nachtkastje, maar ook leeslampjes zie je vaak. Voor je eigen comfort is het ideaal om ze ook voor jouw slaapkamer aan te schaffen.



Rommel

In een hotel wordt de kamer elke dag schoongemaakt, en het bed wordt keurig voor je opgemaakt. Hoogstwaarschijnlijk is dat een luxe die je in het dagelijks leven niet hebt. Toch kunnen rommel en onnodige spullen het hotelgevoel behoorlijk verstoren. Het is daarom het beste om elke ochtend het bed netjes op te maken en rondslingerende spullen op te ruimen. Zo blijft de luxe hotel-uitstraling behouden.