Zo verricht je het basisonderhoud aan je auto

Waar of hoe je ook rijdt, je hebt de verantwoordelijkheid om de auto regelmatig te onderhouden zodat deze veilig en efficiënt rijdt. Onzorgvuldigheid kan leiden tot auto-ongelukken, en ook een dure geschiedenis worden in de werkplaats. Het is belangrijk dat autobezitters de basiscontroles kunnen uitvoeren die niet alleen een veilige werking van de auto kunnen garanderen, maar ook de levensduur van het voertuig kunnen verlengen. Dit moet je doen om het basisonderhoud aan je auto te verrichten.

Check de koelvloeistof

Eén van de dingen die je altijd tijdig via abcauto-onderdelen.nl in huis moet halen is koelvloeistof. Koelvloeistof bestaat uit een gelijke hoeveelheid glycol en water, en wordt gebruikt om de warmte af te voeren en te verdelen die ontstaat wanneer de motor draait. Dit draagt bij aan een gelijkmatige en stabiele temperatuur. Zonder koelvloeistof raakt de motor zeer snel oververhit. Vóór elke winter moet de hoeveelheid glycol in de koelvloeistof worden gecontroleerd. Laat de motor altijd minstens een uur rusten voordat je de dop van het koelvloeistofreservoir opent, anders loop je het risico dat er kokende vloeistof uit de motor omhoog spuit. Vul vervolgens bij tot het niveau het laagste merkteken overschrijdt. Je kunt koelvloeistof kant-en-klaar kopen, of het zelf met water mengen. Het voordeel van een kant-en-klaar mengsel is dat je verzekerd bent van een goede kwaliteit. Controleer in de gebruikershandleiding welk type vloeistof geschikt is voor de motor van jouw auto. Het is goed om altijd een extra fles koelvloeistof in de auto te hebben. Bedenk wel dat glycol door het milieu heel moeilijk afbreekbaar is. Laat daarom oude flessen achter bij een milieustation.



Ververs de olie regelmatig

Vooral bij oudere auto's is het belangrijk om de olieverversingen bij te houden. Zonder de juiste olie neemt de slijtage toe, en kan de motor schade oplopen. Gebruik de door de autofabrikant aangegeven oliesoort, en bezuinig niet op de kwaliteit. Om het oliepeil te controleren gebruik je een oliepeilstok. Deze vind je onder de motorkap. Trek deze omhoog, en veeg hem af met een doek. Zet de peilstok terug in de motor en trek hem vervolgens weer omhoog. Op de peilstok zie je nu markeringen die het oliepeil aangeven.



Was de auto met zachte autoshampoo

Het is belangrijk om de auto op de juiste manier te wassen. Het lakwerk behoort tot de kostbaarste onderdelen van een auto. Het conserveren van de lak met een zachte autoshampoo die het lakwerk bewaart, is dan ook een goede investering. Meet de hoeveelheid shampoo af met een maatglas om overdosering te voorkomen. De wasspons moet regelmatig worden uitgespoeld. Mocht je hem op de grond laten vallen, pak dan voor de zekerheid een nieuwe. Hoe vaak je ook spoelt, er kan altijd gruis achterblijven wat schade veroorzaakt.