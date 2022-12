Partner content

Zonnepanelen aanschaffen of niet?

Voor velen is het een dilemma: ga ik mee met de trend, of doe ik het niet. Zonnepanelen zijn duur in aanschaf, maar daar staat tegenover dat ze lage energiekosten opleveren. Toch is de aanschaf van zonnepanelen voor veel mensen een grote aanslag op hun bankrekening. Daarom is het van belang dat je een weloverwogen keuze maakt voordat je gebruik gaat maken van zonnepanelen.

In dit artikel bekijken we de voor- en nadelen van het aanschaffen van zonnepanelen.

Goed voor de portemonnee

Zonnepanelen wekken stroom op door middel van zonne-energie. Het mooie hieraan is dat zonne-energie geheel gratis is. De prijsschommelingen van energieleveranciers zullen je dus niet langer teisteren wanneer je zonnepanelen gebruikt. Energieleveranciers zijn uiteraard voornamelijk gericht op winst, waardoor ze je meer laten betalen dan je zou moeten. De aanschaf van zonnepanelen is wel hoog, maar dit wordt gecompenseerd door de extreem lage energiekosten gedurende het gebruik van de zonnepanelen.

Waardestijging woning

Naast dat het gebruiken van zonnepanelen op lange termijn zal zorgen voor minder onnodige uitgaven aan energie, zal ook je woning meer waard worden. Ook dit is leuk voor de portemonnee. Wanneer er reeds zonnepanelen zijn geïnstalleerd op een woning, zullen er meer mensen interesse hebben in het pand. Hierdoor zal het sneller verkocht worden, én het levert meer op. Zo zijn in verschillende plaatsen al woningen in waarde gestegen door het aanleggen van zonnepanelen. Denk aan onder andere:

Lelijk dak

Een nadeel van het aanschaffen van zonnepanelen kan zijn dat je dak er minder fraai uit zal zien. Sommige mensen vinden dit dermate storend, dat ze geen zonnepanelen aan willen schaffen. Het is echter zo, dat wanneer de panelen netjes worden gelegd, het er beter uit zien. Vaak worden panelen helaas slordig gelegd. Zorg er dus voor dat je bij een professioneel bedrijf om advies vraagt.

Soms onvoldoende levering van stroom

Bij sommige huishoudens zal de hoeveelheid stroom die de zonnepanelen genereren niet voldoende zijn om de gehele woning van stroom te voorzien. Dit ligt vooral aan de hoeveelheid stroom die het huishouden verbruikt. Dit is uiteraard verschillend per huishouden. Maar ook wanneer je toch wat extra stroom uit andere bronnen moet putten, zal je goedkoper uit zijn. Het grootste gedeelte van de stroom wordt dan namelijk gegenereerd door de zonnepanelen, die zoals gezegd gratis energie opwekken.

Kortom, het aanschaffen van zonnepanelen is zeker aan te raden. Het is enorm goed voor je portemonnee, omdat zonne-energie gratis is en je woning in waarde stijgt. Het uitzicht op je dak kan soms minder mooi zijn, maar dit kan worden verbeterd door het aanleggen van zonnepanelen te laten doen door een erkend, professioneel bedrijf. Wacht dus niet langer met het aanschaffen van zonnepanelen!