ZZP’er worden? Hier moet je aan denken

Steeds meer mensen willen zzp’er worden. Als zzp’er ga je zelfstandig - zonder personeel - te werk. Dit kan een zeer spannende stap zijn. Het is immers maar afwachten of je bedrijf ook echt succesvol is. Haal je wel genoeg klanten binnen om elke maand rond te komen? Lukt het je überhaupt wel om klanten te werven? Het voelt als een gigantische sprong in het diepe. Dat is het misschien ook wel. Toch is het wel iets wat zeker het overwegen waard is. Zeker als dit altijd al je droom is geweest. Dromen zijn er om te verwezenlijken. Wie weet word je wel een zeer succesvol ondernemer. Als je het nooit geprobeerd hebt, weet je ook nooit of het lukt. Liever spijt dat iets niet gelukt is, dan spijt dat je het nooit geprobeerd hebt. Ben jij overtuigd en wil je nu echt deze sprong wagen? Maar heb je stiekem geen idee waar je aan moet denken? Lees dan snel verder en laat je op weg helpen door de volgende handige tips.

Zorg dat de basis goed zit

Allereerst is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de basis goed zit. Weet wat je precies wil bereiken. Wat voor soort bedrijf ga je opzetten? Zijn je plannen realistisch? Hoe wil je deze behalen? Maak een ondernemingsplan om dit voor jezelf op een rijtje te zetten.

Onderzoek ook wat er nodig is om je plannen uit te voeren. Denk aan een eigen kantoor in huis, maar ook aan een zakelijk telefoon abonnement voor betere bereikbaarheid. Wil je een iPhone 15 Pro Max zakelijk kopen? Dan moet je wel al ingeschreven staan bij de kvk. Zo kun je direct profiteren van een fiscaal voordeel. Wanneer je iets op naam van de zaak koopt, betekent dit ook dat je de btw af kunt trekken. Wist je dat je zakelijke telefoonkosten bovendien ook mag aftrekken? Hierdoor kun je onder de streep veel goedkoper uit zijn. Slim om hier direct van te profiteren. Zeker als je je bereikbaarheid wil vergroten of simpelweg al toe was aan een nieuwe smartphone.



Bepaal je uurtarief

Zodra alle wettelijke zaken geregeld zijn, is het belangrijk om het bedrijf verder op te zetten. Heb je al een website geregeld? Bereikbaarheid is vandaag de dag het sleutelwoord. Zonder eigen website kom je niet ver. Zorg er ook voor dat alles met betrekking tot jouw bedrijf duidelijk is voor de potentiële klant. Zo ook het uurtarief.

Dit is best lastig te bepalen. Je wilt een goede concurrentiepositie behouden en dus niet te veel rekenen, maar je wilt ook niet te weinig vragen en daardoor te weinig inkomsten uit je bedrijf halen. Het is bij het bepalen van je uurtarief slim om rekening te houden met de concurrentie. Wees je echter ook bewust van het feit dat je een starter bent. Een nieuweling in het vak. Dan wil je ook niet direct de hoofdprijs vragen. Wees dus realistisch bij het opstellen van de vraagprijs.