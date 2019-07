Overleden

Dhr. L. Stroek

Voor ik mijn ogen heb gesloten,

heb ik van een avontuurlijk leven genoten.

Veel heb ik gezien, veel mocht ik beleven.

Was het goed, of was het matig…

Blijf bij die vraag niet langer staan,

vergeef me, ik heb mijn best gedaan.

Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor de vele mooie jaren samen met hem, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 95 jaar, een bijzonder mens van ons is heengegaan.

Leo Stroek

weduwnaar van Sonia Pruden

Familie Stroek

Familie Koning

28 juli 2019

St Gerardusstraat 76

1131 PX Volendam

Leo ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6 A te Volendam.

Hier kunt u dinsdag van 10:00 tot 10:45 uur afscheid van hem nemen.

De afscheidsdienst begint dinsdag 30 juli om 11:00 uur in de Pastoriezaal van bovengenoemd

uitvaartcentrum. Na de dienst is er gelegenheid tot samenzijn in de koffiekamer.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:

Mw A.W.E.M. Schilder-Koning, Tjalk 33, 1132 GW Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.