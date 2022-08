Overleden

Dhr. C.W. Uijt de Boogaardt

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij

We blijven samen voor altijd

Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij

Ik hou je vast en laat je vrij

En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet

Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee

Coenradus Willem Uijt de Boogaardt

Coen

* Kampen, 02-11-1940 ~ † Volendam, 07-08-2022

Weduwnaar van Mijntje Uijt de Boogaardt - Plugboer

Monique en Chris

Marcel en Regina

Dominique en Kevin

Johan

Coen is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam.

Er is gelegenheid om afscheid van Coen te nemen en ons te condoleren op donderdag 11 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in Kerk de Swaen, Voorhaven 135 in Edam.

Coen is erelid van EVC en het was zijn wens om daar nog even te zijn. We verzamelen op vrijdag 12 augustus om 13.45 uur bij EVC voor een laatste groet aan Coen. Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres:

Standerdmolen 26, 1135 LS Edam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Klik HIER om de rouwadvertentie in hoge resolutie te bekijken.