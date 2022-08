Dhr. H. Kwakman

Sterk was jouw wil om met ons samen te zijn en te mogen leven.

Wij zijn jou dankbaar om wie je was en voor alles wat je voor ons hebt betekend.

Jouw reis is ten einde, rust nu maar uit, je hebt alles gegeven.

Van het concert des levens krijgt niemand een program,

maar samen waren wij sterk genoeg om de strijd aan te gaan.

Jouw rust en dankbaarheid gaf ons daarbij de kracht om door te gaan.