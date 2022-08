Overleden

Dhr. J. Kras

‘‘Strijdend tot het laatste’’ Je ging vrolijk door het leven, sportief en vlot van geest

Jij kon je geheel aan de voetbal geven en nu is ’t goed geweest

Jouw wereld van weten en beleven was al niet meer, en dat wist jij

Maar je levenswil en de lach op je gezicht die bleef, en dat koesteren wij

Na een mooi en gelukkig leven en na een liefdevolle verzorging in verzorgingstehuis ‘De Notaris’ is op de leeftijd van 78 jaar van ons heengegaan.

Onze lieve en vrolijke (schoon)vader en opa

Jaap Kras (Jens)

* 30-09-1943 ~ † 19-08-2022

weduwnaar van Annie Kes

Tom en Christine

Jens en Nelly

Charlotte en Patrick

Stijn

Ron en Gon

Jim en Marleen

Ellen

Jim en Nancy

Jop

Sem

19 augustus 2022

Raadhuisstraat 8b

1474 HE Oosthuizen

Jaap is overgebracht naar Familiekamer 3 ‘De Herinnering’ in Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier is zaterdag van 17.00 tot 19.30 uur en zondag van 11.30 tot 13.00 en van 17.00 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 22 augustus om 13.30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in De Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Wij verzoeken de belangstellenden maandag rechtstreeks naar de kerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Correspondentieadres:

Jim Kras, Paardrijder 18, 1132 RX Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.

